КР ратифицировала соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров подписал Закон

Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), подписанного 26 декабря 2024 года в городе Санкт-Петербурге", принятый Жогорку Кенешем 24 сентября 2025 года. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Отмечается, что данное соглашение должно упростить и оптимизировать процедуру перевозки как посредством минимизации действий контролирующих органов, так и путем сокращения накладных расходов перевозчиков, что будет достигнуто за счет:

применения единой транзитной декларации в виде электронного документа;

использования единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств-членов и третьей стороны (третьих сторон);

применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по пути следования перевозимых (транспортируемых) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Союза и таможенной территории третьей стороны (третьих сторон);

взаимного признания решений, принятых таможенными органами, и результатов проведения таможенного контроля с учетом положений международного договора Союза с третьей стороной (третьими сторонами) о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны (третьих сторон) и их использование исключительно для выполнения возложенных на таможенные органы задач и функций.

Источник: kaktus.media