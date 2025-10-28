В администрации президента заявили о начале грязных приемов перед выборами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «К таким лицам уже даны предупреждения, и при необходимости будут приняты строгие меры»

Хотя агитация по выборам депутатов Жогорку Кенеша ещё официально не началась, уже фиксируются случаи распространения ложных заявлений и приписывания кандидатами себе заслуг государства. Об этом сообщил глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, некоторые претенденты через мессенджеры и социальные сети распространяют недостоверную информацию, утверждая, будто строительство школ, дорог, детских садов и других социальных объектов осуществляется «по их инициативе» или «по их просьбе».

«Президент Садыр Жапаров неоднократно подчёркивал: депутат не строит школы, не строит дороги — всё это делает государство. Если кто-то даёт такие обещания, верить им не стоит», — напомнил Орунбеков.

Он отметил, что подобные действия являются попыткой ввести граждан в заблуждение ещё до начала официальной кампании. «Особенно это касается некоторых лиц, ранее не работавших в государственных органах и ныне зарегистрировавшихся кандидатами. Они ведут скрытую агитацию, не соответствующую действительности», — сказал он.

Дайырбек Орунбеков также призвал граждан не доверять кандидатам, которые присваивают себе государственные проекты или утверждают, что получили «благословение сверху». «К таким лицам уже даны предупреждения, и при необходимости будут приняты строгие меры», — подчеркнул он.

Он обратился к избирателям с призывом тщательно анализировать обещания кандидатов, оценивать их уровень образования, компетентность и моральные качества.

«Не верьте тем, кто заявляет «я это сделал», приписывая себе заслуги правительства. Такие кандидаты не заслуживают доверия народа», — резюмировал глава отдела информационной политики администрации президента.

Источник: Кабар