В Бишкек с официальным визитом прибыл генсек ТюркПА Рамиль Гасан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С ним провел переговоры Жээнбек Кулубаев

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев сегодня принял вновь назначенного Генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиля Гасана, прибывшего в Бишкек с официальным визитом.

По информации пресс-службы МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках ТюркПА, а также вопросы дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия между государствами-членами организации.

Жээнбек Кулубаев поздравил собеседника с назначением на должность Генерального секретаря ТюркПА и отметил, что Кыргызская Республика придаёт особое значение развитию институтов тюркского сотрудничества, в числе которых ТюркПА занимает важное место как ключевая площадка парламентской дипломатии.

Глава МИД также пригласил миссию наблюдателей ТюркПА принять активное участие в мониторинге предстоящих парламентских выборов в Жогорку Кенеш.

В свою очередь Генеральный секретарь Рамиль Гасан проинформировал министра о плане работы ТюркПА и о предстоящих мероприятиях, в том числе 15-м пленарном заседании ТюркПА, которое пройдёт в Кыргызстане в 2026 году.

Источник: vesti.kg



