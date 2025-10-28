Садыр Жапаров открыл новое здание Национального банка площадью 22 тыс. кв. м

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обеспечение стабильности сома — главная задача Национального банка.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 октября, принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Кыргызской Республики в г. Бишкек.

Глава государства символически разрезал ленту, после чего ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Он осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и другие служебные помещения.

Незавершенный строительный объект простаивал около 30 лет. Работы по возведению нового здания Национального банка были возобновлены после посещения данного объекта Садыром Жапаровым в 2023 году.

В своем выступлении Президент, обращаясь к ветеранам и гостям мероприятия, подчеркнул, что сегодня открывается новая страница в финансовой истории страны.

Он добавил, что Национальный банк является неотъемлемым символом нашей государственности. После провозглашения суверенитета в 1991 году одной из первых и важнейших задач стало формирование собственной денежно-кредитной системы.

Садыр Жапаров отметил, что в тот ответственный период Национальный банк сумел заложить прочный экономический фундамент государства.

Он обозначил, что 10 мая 1993 года стал особенной датой в истории: в этот день в обращение была введена наша национальная валюта — сом. Это событие стало началом экономического суверенитета страны. С тех пор сом остается символом гордости кыргызского государства.

«Обеспечение стабильности сома — главная задача Национального банка. Это ответственная миссия, напрямую влияющая на жизнь каждого гражданина, на благополучие каждой семьи. Поэтому доверие народа к сому — это показатель прочности государства», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что за годы своей истории Национальный банк прошел через множество испытаний — инфляцию, финансовые кризисы, пандемию, глобальные потрясения. Однако в каждом из этих вызовов учреждение доказало свою устойчивость.

«Сегодня сом признан одной из самых стабильных валют в Центральной Азии», - подчеркнул он.

В этой связи он акцентировал, что это достижение — результат самоотверженного труда профессионалов, преданных своему делу, и ветеранов, посвятивших жизнь развитию финансовой системы страны.

Садыр Жапаров обозначил, что в стремительно меняющемся мире технологий банковская сфера переживает глубокие преобразования. Финансовые технологии, онлайн-платежи, цифровые банковские сервисы, криптовалюты — стали неотъемлемой частью современной жизни.

«Мы должны не отставать от этих процессов, а использовать новые возможности для развития экономики в соответствии с требованиями времени», - сказал Глава государства.

В связи с этим он поручил Национальному банку усилить работу в направлении инноваций и цифровизации.

В данном направлении одним из ключевых шагов является реализация проекта «Цифровой сом».

Президент также поделился еще одной важной новостью. Ранее у государства были трудности с хранением золота — не хватало соответствующих условий. Государству приходилось хранить свои запасы зарубежом. Теперь Национальный банк получает крупнейшее хранилище, отвечающее международным стандартам, способное вместить до тысячи тонн золота. В этой связи он подчеркнул, что отныне мы сможем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять такие услуги иностранным партнерам.

Глава государства акцентировал, что сохранение баланса между международными стандартами и национальными интересами — приоритетная задача государства.

«Сила государства измеряется не только золотыми резервами и природными богатствами, но прежде всего — доверием народа, верховенством закона и способностью обеспечивать достойную жизнь людям. Национальный банк должен оставаться хранителем этих ценностей», - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров выразил глубокую благодарность за многолетний труд сотрудникам банка, за ответственность перед Родиной, за значительный вклад в развитие государства.

«Пусть это новое здание станет прочным фундаментом для будущего нашей экономики и символом устойчивости нашей национальной валюты!

Пусть экономика нашей страны будет крепкой, а сом — ценным и уважаемым!», - заключил Президент Садыр Жапаров.