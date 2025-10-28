ЦИК аккредитовала международных наблюдателей на досрочные парламентские выборы

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана аккредитовала международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов ЖК, назначенные на 30 ноября.

Решение принято на основании Указа президента Садыра Жапарова от 30 сентября 2025 года № 272 «О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша» и в соответствии с конституционными законами о выборах и о ЦИК.

Согласно постановлению, в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

миссии наблюдателей СНГ;

Межпарламентской ассамблеи СНГ;

посольства Республики Беларусь в КР;

посольства Российской Федерации в КР.

Аккредитованным наблюдателям будут выданы удостоверения установленного образца.

Источник: 24.kg