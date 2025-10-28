Садыр Жапаров внес изменения в порядок присвоения классных чинов госслужащим и муниципальным служащим

Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в документ «О вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским служащим и муниципальным служащим».



Согласно нововведениям, для присвоения классного чина советника 1, 2 или 3 класса государственной или муниципальной службы устанавливается требование стажа работы на государственной и/или муниципальной службе не менее 5 лет. Для присвоения классных чинов государственного или муниципального советника 1, 2 или 3 класса необходимо не менее 10 лет стажа. В отдельных случаях присвоение чина возможно без соблюдения этих требований по представлению руководителя кадрового подразделения или соответствующей комиссии.



Первый классный чин служащему присваивается не ранее чем через один год после назначения на административную должность (для младших и средних чинов) и не ранее чем через 2 года для высших классных чинов. При переводе внутри одного государственного органа или органа местного самоуправления срок исчисляется исходя из общего непрерывного периода службы.



Также уточнен порядок внеочередного присвоения классного чина при назначении на должность более высокой категории: чин может быть присвоен без соблюдения последовательности и срока пребывания в предыдущем чине, но не ранее чем через один год после назначения.



Документы для рассмотрения кандидатур на присвоение классного чина включают: справку о кандидате, справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, копию паспорта и заверенную копию трудовой книжки. Структурное подразделение Администрации президента вправе запрашивать дополнительные материалы для подтверждения соответствия кандидата установленным требованиям.



В состав Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении, понижении и лишении высших классных чинов включен представитель Управления правового обеспечения президента и Кабинета министров — постоянный представитель президента и Кабмина в Жогорку Кенеше.



Для лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности, первый классный чин старшей группы присваивается не ранее чем через год, а высшей группы — не ранее чем через два года после назначения. Срок для присвоения чина при переводе на другую должность внутри одного органа исчисляется исходя из общего непрерывного периода работы.



Также расширен перечень должностей, для которых предусмотрено присвоение классных чинов, включая руководителя и заместителя руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте.



Дополнительно установлен порядок сохранения классного чина: государственному или муниципальному служащему по его заявлению может быть присвоен соответствующий классный чин (советника 1-3 класса, инспектора 1-3 класса или младшего инспектора) с приложением заверенной копии решения о присвоении воинского звания, специального классного чина или специального звания.

Источник: АКИpress