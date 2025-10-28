Амбиции Кыргызстана в БРИКС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". "Мы готовы внести посильный вклад в работу БРИКС"

С 29 по 31 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный муниципальный форум стран БРИКС-2025, который соберет более 5000 участников из свыше 100 стран. Для Кыргызстана, чья экономика демонстрирует впечатляющий рост в 10–11,5% за первые девять месяцев года, это событие — не просто площадка для диалога, а стратегический шанс укрепить позиции в многополярном мире. ВВП республики достиг 1,24 трлн сомов (около 14,2 млрд долларов), с лидерами в строительстве (+29,6%) и пищевой промышленности (+49%). Однако, несмотря на эти успехи, уязвимости — падение экспорта на 23,7% и инфляция 8,7% — требуют новых рынков и инвестиций. Полноправное членство в БРИКС могло бы стать катализатором, открыв доступ к 3,6 млрд потребителей и 40% мирового ВВП, и эксперты в Бишкеке все чаще говорят об этом как о неизбежном шаге.

Кыргызстан уже давно не новичок в евразийских интеграционных процессах: членство в ЕАЭС и ШОС принесло рост торговли на 10,9%, но ограничило диверсификацию. БРИКС, расширившийся до 10 полноправных членов (включая Иран, Египет и Индонезию) и 38 партнеров, предлагает нечто большее: альтернативу западноцентричным цепочкам поставок и финансовым системам. "Мы готовы внести посильный вклад в работу БРИКС", — заявил президент Садыр Жапаров на XVI саммите в Казани в октябре 2024 года, подчеркивая транзитный потенциал страны. По оценкам аналитиков Khan Teniri Capital, вступление могло бы поднять экспорт на 15–20% в ближайшие три года, особенно в "зеленой" энергетике и редкоземельных металлах.

Экономический подъем: от "перегрева" к устойчивости

Кыргызстан переживает настоящий бум: инвестиции в основной капитал выросли на 20% за первое полугодие, в основном за счет внутренних источников (+52,2%) и притока из ЕАЭС (279 млн долларов из России в 2024-м). Сфера услуг занимает 50% ВВП, промышленность — 34,7%, с рекордным ростом в фармацевтике (+140%) и строительных материалах (+33,5%). Денежные переводы мигрантов — 1,5 млрд долларов за полугодие — подстегнули розничную торговлю (+19,9%), а строительство ГЭС и инфраструктурные проекты (типа Чабыркоргон-Алабуга) обеспечивают занятость.

Однако оптимизм омрачают риски. Национальный банк повысил учетную ставку до 9,25% в июле, чтобы охладить "перегрев" экономики — когда внутренний спрос опережает производственные мощности, — по предупреждению Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Экспорт сократился из-за волатильности цен на сырье, а импорт (82% товарооборота) усиливает зависимость от валютных колебаний. Экономист Азамат Акенеев отмечает: "Рост на потреблении и госрасходах уязвим без экспортных драйверов". Здесь БРИКС видится спасением: блок фокусируется на де-долларизации и локальных валютах, что минимизирует риски для стран вроде Кыргызстана, чьи 1,5 млрд долларов минеральных экспорта (20% мирового сурьмы) идеально вписываются в цепочки Китая и Индии.

Преимущества членства: рынки, инвестиции и цифровые "мосты"

Вступление в БРИКС — это не геополитический жест, а экономический императив. Во-первых, доступ к гигантскому рынку: 45% населения планеты, где спрос на кыргызское золото, уран и гидроэнергетику (неиспользованный потенциал 100 ГВт) может удвоить экспорт в "зеленые" технологии. Депутат Балбак Тулобаев подчеркивает: "У нас есть что предложить — минералы, транзит, туризм. БРИКС позволит занять нишу равноправного партнера". По прогнозам Всемирного банка, для безвыходных экономик вроде Кыргызстана это значит 500 млн долларов инвестиций в переработку редкоземельных металлов к 2027 году.

Во-вторых, финансовые инновации. Артем Новиков, глава Российско-кыргызского фонда развития (РКФР, 38% банковского капитала КР), на Восточном экономическом форуме в сентябре предложил единый платежный контур для ЕАЭС, ШОС и БРИКС на базе блокчейна и CBDC. Это сократит транзакционные издержки на 30% для торговли с Китаем (2 млрд долларов в год) и обойдет санкционные барьеры, аналогично BRICS Pay. РКФР уже направляет 40% долгосрочных кредитов в энергетику и промышленность — в БРИКС это масштабируется на весь блок.

В-третьих, цифровизация и инфраструктура. Сентябрьский меморандум Бишкека и Москвы по "умным городам" (обмен ИТ в ЖКХ) — пилот для БРИКС-повестки устойчивого развития до 2030 года. Трек форума "Интеллектуальное градостроительство: цифровизация и ИИ" идеален для презентации кыргызских инициатив, где Бишкек может привлечь инвестиции в логистику (+10,6% роста перевозок). Аналитики Eurasia Magazine прогнозируют 7–8% ежегодного роста ВВП КР к 2030 году при интеграции, с фокусом на транспортные коридоры вроде "Один пояс — один путь".

Преимущество БРИКС для Кыргызстана Ожидаемый эффект Пример Доступ к рынкам +15–20% экспорта Минералы в Китай/Индию (3,6 млрд потребителей) Инвестиции +500 млн долларов к 2027 "Зеленая" энергетика, редкоземельные металлы Финтех -30% издержек Единый контур (блокчейн, CBDC) Цифровизация +10% производительности услуг Меморандум с Москвой, "умные города"

Процесс вступления долог — требует экономической и дипломатической подготовки, — но Кыргызстан "в первых рядах очереди", по словам общественного деятеля Тилектеша Ишемкулова. Политолог из "Ой Ордо" уверен: проблем не возникнет, учитывая лояльность Москвы и Пекина. С 50+ заявками на вступление (включая Узбекистан и Казахстан как партнеров с 2025-го), Бишкек может получить статус партнера к середине 2026 года.

ОДКБ: фундамент безопасности для экономического рывка

Экономический импульс требует стабильности, и здесь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет роль "щита". Кыргызстан завершил председательство в 2025 году, успешно проведя учения "Рубеж-2025" по борьбе с угрозами с афганской границы. "Это не формальность, а дань общей истории — наш долг перед дедами, павшими за общее дело", — подчеркивает Тулобаев, ссылаясь на советское наследие. В условиях геополитической турбулентности (включая C5+1 с США, где Жапаров участвует на этой неделе) ОДКБ обеспечивает защиту транзитных коридоров, без которой БРИКС-интеграция рискует остаться на бумаге.

Несмотря на скепсис (Трамп недавно пригрозил "концом БРИКС"), блок крепнет: ни одно государство не вышло, а расширение усиливает де-долларизацию. Для Кыргызстана, чья экономика "пунширует выше веса", членство — это не прихоть, а стратегия: от ниши в ресурсах к хабу Центральной Азии. Форум в Петербурге — timely повод поднять тему на B2B-уровне. Если Бишкек не упустит момент, 2026 год может стать годом прорыва.