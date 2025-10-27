Беназир Нурланова назначена замминистра экономики и коммерции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев

Беназир Нурлановна Нурланова назначена заместителем министра экономики и коммерции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 27 октября 2025 года.

Резюме

Нурланова Беназир Нурлановна родилась 16 сентября 1995 года в городе Джалал-Абад (в настоящее время — город Манас).

Имеет высшее образование в сфере экономики и права, а также опыт работы в государственных органах, включая Администрацию президента и Министерство экономики.

Классный чин: Советник государственной гражданской службы 3 класса.

За время профессиональной деятельности принимала участие в разработке и реализации стратегических инициатив, связанных с экономическим развитием, реформами государственного управления и совершенствованием политики в социально-экономической сфере.

Прошла ряд программ профессионального развития, направленных на повышение квалификации в области государственного управления и экономики.