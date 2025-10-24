Президент: Кыргызстан занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют и лидирует в ЦА

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Мы должны инвестировать в знания и создавать кадры, которые смогут работать в новых условиях»

Садыр Жапаров сегодня, 24 октября, выступил на заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий. Об этом сообщили в администрации президента.

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что в настоящее время цифровая трансформация финансовых систем становится одним из ключевых векторов глобального развития. Все больше государств выстраивают стратегические подходы к регулированию виртуальных активов, внедряют цифровые валюты центральных банков, создают стейблкоины и токены, обеспеченные реальными активами.

«Кыргызская Республика - одна из немногих стран региона, где принят закон о виртуальных активах и где выстраивается последовательная государственная политика в этой сфере. В стране активно формируется рынок виртуальных активов, растет число лицензированных участников, усиливается нормативная база, появляются инфраструктурные инициативы», - отметил Садыр Жапаров.

По его словам, Кыргызская Республика занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют и уверенно лидирует в Центральной Азии.

«Это отражает высокий уровень принятия обществом цифровых решений. Но это накладывает на нас серьезную ответственность. В этом плане создание Национального совета стало логичным шагом в условиях необходимости взвешенных и востребованных решений. В рамках Совета объединены возможности государственных органов, экспертов и международных партнеров. Участие в его работе мировых профессионалов, включая основателя крипто экосистемы Binance Чанпэн Чжао, открывает доступ к лучшим регуляторным и технологическим практикам», - сказал Жапаров.

Он особо отметил, что повышение цифровой и финансовой грамотности и подготовка специалистов должны быть ключевым приоритетом.

«Мы должны инвестировать в знания и создавать кадры, которые смогут работать в новых условиях. Также важно, чтобы инновации развивались в среде прозрачности, ясных правил и надежной инфраструктуры. Только при сочетании этих факторов - человеческого потенциала, эффективного регулирования и технологической базы - можно обеспечить устойчивость цифровой экосистемы и доверие со стороны граждан, бизнеса и международных партнеров», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Кыргызская Республика входит в число тех государств, которые не только адаптируются к изменениям в глобальной финансовой архитектуре, но и стремятся формировать собственную, регионально значимую модель цифровой экономики.

«У нашей страны есть уникальные преимущества, которые создают прочную основу для такого лидерства: гибкая институциональная среда, талантливая и мотивированная молодежь, доступ к экологически чистой энергетике, а также активная цифровизация государственных сервисов и инфраструктуры. Совокупность этих факторов делает реальной и достижимой задачу - превратить Кыргызстан в региональный хаб в сфере виртуальных активов и технологий Web3.

Эта цель требует системного подхода, взвешенных решений и стратегической координации. Именно такую роль и выполняет Национальный совет - как площадка для интеграции экспертного потенциала, международного опыта и политической воли. Нам важно сохранить заданную динамику - действовать последовательно, прозрачно, с опорой на мировой опыт, ответственность и партнерство», - заключил глава государства.



