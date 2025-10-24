Налоговые поступления от участников рынка виртуальных активов превысили 1 млрд сомов, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государственные органы, ответственные за координацию политики в сфере цифровых активов, должны быть гибкими и оперативно реагировать на изменения рынка.

Кыргызстан вступает в новый этап цифрового развития, связанный с внедрением блокчейн-технологий и формированием национальной криптоинфраструктуры. Об этом 24 октября 2025 сказал первый заместитель председателя Кабинета министров - глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева на заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.



По словам Ташиева, развитие сектора цифровых активов является серьёзным шансом для страны, поскольку открывает возможности для притока инвестиций, внедрения новых технологий и создания благоприятной среды для бизнеса.



«Кыргызстан может стать не только участником, но и региональным лидером в сфере виртуальных активов, привлекая инвестиции, технологии и новые возможности для предпринимателей», — сказал глава ГКНБ.



Он подчеркнул, что реализация таких инициатив, как запуск национальной криптовалюты и развитие блокчейн-инфраструктуры, способна укрепить финансовую систему страны, упростить трансграничные расчёты и повысить доверие международных партнёров. Кроме того, налоговые поступления от участников рынка виртуальных активов уже превысили 1 млрд сомов, что демонстрирует потенциал этой отрасли.



Ташиев отметил, что введение новых налоговых режимов и преференций для компаний, выпускающих токены, обеспеченные золотом, металлами и другими активами, позволит привлечь в Кыргызстан дополнительные инвестиции и сформировать рынок обеспеченных цифровых инструментов.



«Государственные органы, ответственные за координацию политики в сфере цифровых активов, должны быть гибкими и оперативно реагировать на изменения рынка. Мы не можем позволить себе действовать медленно», — подчеркнул он.



Руководитель ГКНБ также обратил внимание на важность изучения международного опыта и привлечения экспертов с практическими знаниями в области виртуальных активов, чтобы минимизировать риски и обеспечить технологическую устойчивость. Такой подход, по его словам, позволит повысить доверие инвесторов и укрепить позиции Кыргызстана как регионального центра по выпуску и обращению виртуальных активов.



Ташиев отметил, что наряду с экономическими преимуществами цифровая экономика несёт и риски, связанные с киберугрозами, использованием искусственного интеллекта и методами социальной инженерии, которые применяются международными преступными группировками.



«Каждое решение в сфере цифровых активов должно приниматься с учётом национальных интересов, политических, экономических и репутационных рисков. Система безопасности и контроля должна быть встроена в архитектуру цифровых проектов с самого начала», — заявил глава ГКНБ.



Он сообщил, что органы национальной безопасности прорабатывают изменения в уголовное законодательство, предусматривающие ответственность за преступления в сфере виртуальных активов — по примеру таких стран, как Беларусь, Узбекистан, Объединённые Арабские Эмираты и Венгрия.



«Криптовалюта может использоваться для отмывания средств, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности. В этой связи необходимо установить чёткий запрет на осуществление операций с криптоактивами без получения соответствующей лицензии и предусмотреть уголовную ответственность за нарушение этих требований», — сказал Ташиев.



В завершение председатель ГКНБ отметил, что главная задача государства — обеспечить баланс между инновационным развитием и безопасностью, выстроив систему, которая позволит цифровой экономике стать одним из ключевых направлений устойчивого роста страны.



«При ответственном подходе и эффективной координации всех участников рынка Кыргызстан сможет превратить цифровую экономику в один из драйверов национального развития», — резюмировал Ташиев.

Источник: tazabek.kg

