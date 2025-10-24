Экономический рост стал возможен также благодаря труду дипломатов. Поздравление главы кабмина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы будем и далее помогать в создании достойных условий для наших дипломатов.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны дипломатической службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника дипломатической службы Кыргызской Республики.

Современная кыргызская дипломатия опирается на богатое историческое наследие нашего народа, мудрость предков, которые веками умели выстраивать отношения с соседями на основе уважения, справедливости и доверия.

Необходимо отметить, что в этом году отмечается 80-летие создания Организации Объединенных Наций, которое совпало с эпохой глобального переустройства мирового порядка.

Сегодня важно подчеркнуть, что Кыргызстан проводит взвешенную, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах международного права, равноправия и взаимного уважения.

Активная позиция Кыргызстана на международной арене подкрепляется конструктивным участием в работе международных организаций и интеграционных объединений, прежде всего таких, как ООН, ШОС, ОТГ, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ОИС и других.

В текущем году Кыргызстан одновременно председательствовал в Организации тюркских государств и Организации Договора коллективной безопасности. В сентябре в городе Тяньцзинь наша страна приняла на себя ответственную миссию председательства в еще одном международном объединении – Шанхайской организации сотрудничества.

В год нашего председательства в ШОС в Кыргызстане намечены важные политические, экономические, культурно-гуманитарные, образовательно-спортивные мероприятия.

На протяжении последних двух лет продолжается активная дипломатическая работа по продвижению кандидатуры Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, выборы в который состоятся уже в следующем году.

В этой связи в предстоящем году, как никогда, будут востребованы ваш профессионализм и знания.

Дорогие дипломаты!

Кабинетом министров Кыргызской Республики принимаются все необходимые меры для привлечения инвестиций в стратегические сектора экономики – энергетику, транспорт, промышленность, логистику, цифровизацию и туризм.

Наша страна укрепляет свой транспортно-транзитный и энергетический потенциал, продвигает ряд международных инициатив на международной арене в борьбе с изменением климата, в сфере защиты горных экосистем и устойчивого развития.

Достигнутый в последние годы экономический рост стал возможен, в том числе, благодаря ежедневному труду наших дипломатов-профессионалов. Хочу особо поблагодарить наших работников в заграничных учреждениях, которые, находясь на «передовой», продвигают интересы государства, способствуют налаживанию связей с международными партнерами и привлечению в Кыргызстан новых инвестиций, технологий. Нельзя не отметить также и проводимую работу по защите прав наших соотечественников за рубежом.

В целях расширения дипломатического и консульского присутствия Кыргызстана на разных континентах мира и при личной поддержке Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова за период 2021–2025 годы образованы и заработали посольства Кыргызстана во Франции, Италии, Венгрии, Монголии, Эфиопии, а также генеральные консульства в Чикаго, Санкт-Петербурге, Казани и Анталии. Эта работа будет продолжена и в будущем.

Предпринимаются значительные усилия для укрепления материально-технической базы наших дипломатических и консульских представительств.

В этом году в преддверии Дня независимости в городе Ош открыто новое здание представительства МИД в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Мы будем и далее помогать в создании достойных условий для наших дипломатов.

Уважаемые ветераны дипломатической службы!

Уважаемые дипломаты!

Перед дипломатической службой Кыргызской Республики стоит комплекс важных задач, решение которых требует от вас ежедневных усилий, самоотдачу и искренней любви к делу своей жизни.

Убежден, что в этой работе многолетний бесценный опыт, накопленный ветеранами отечественной дипломатии, и их жизненная мудрость останутся профессиональным ориентиром, примером беззаветного служения Родине для молодых специалистов, впервые вступающих на дипломатическую стезю.

Желаю всем вам и вашим близким доброго здоровья, семейной гармонии, благополучия и новых профессиональных успехов», - говорится в поздравлении главы кабмина.