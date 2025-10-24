Равные условия. Депутатам Жогорку Кенеша перестали платить зарплату

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Аппарат Жогорку Кенеша продолжает работу в обычном режиме.

Консультанты и помощники депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва массово покинули работу. Как пояснили в пресс-службе парламента, в связи с предстоящими досрочными выборами принято решение об освобождении их от должности.

Отмечается, что решение принято для обеспечения равных условий для всех кандидатов и предотвращения возможного использования административного ресурса в период избирательной кампании.

Также прекращена выплата заработной платы действующим депутатам, при этом их полномочия сохраняются. Они будут прекращены, когда нардепы восьмого созыва примут присягу и приступят к исполнению своих депутатских обязанностей.

В пресс-службе добавили, что так обеспечиваются прозрачность и равенство возможностей участников выборного процесса.

Источник: 24.kg