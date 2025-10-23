Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан невозможно отделить от снежного барса.

Президент Садыр Жапаров выступил с открытым обращением в честь Международного дня снежного барса.

«Сегодня международное сообщество впервые официально отмечает Международный день снежного барса. Для меня это особая гордость, ведь инициатива родилась именно на кыргызской земле, из самого сердца нашего народа, и получила признание во всем мире! Год назад наш народ, судьба которого неразрывно связана с великими горами и этим величественным животным, выступил с важным предложением. И мир нас услышал!

Одобрение Резолюции ООН о провозглашении Международного дня снежного барса единогласно. Это не только дипломатический успех, но и яркое свидетельство того, что перед лицом сохранения природного наследия границы теряют значение, а человечество демонстрирует единство», — отметил он.

По мнению главы государства, Кыргызстан невозможно отделить от снежного барса.

«Снежный барс — это душа наших заснеженных гор, страж наших неприступных вершин, живой символ нашей свободы, стойкости и преданности родной земле. Подобно нашему народу, он предан своим ледяным вершинам и не покидает их даже в самые суровые времена. Мы, дети великих гор, черпаем дух свободы, независимости и несгибаемую волю на вершинах, устремленных в небо.

С древнейших времен наши предки, как и снежный барс, сохраняли свои ценности сквозь века. Их любовь к свободе, крепкая воля и терпение позволили пройти через суровые испытания и одержать победу в самых трудных исторических моментах. Мы, потомки славного народа, черпаем силу не для завоеваний, а для защиты своей родины, своих традиций, ценностей и семей. Мы и впредь останемся верны своим корням и продолжим расти и развиваться», — добавил он.

Садыр Жапаров считает, что предложение КР в ООН было закономерным шагом.

«Ведь речь шла не только о редком животном, стоящем на грани исчезновения, но и о народе, который является неотъемлемой частью этой природы. Защищать снежного барса — значит сохранять часть самих себя. Сохранение его среды обитания — это защита источников, обеспечивающих водой треть населения планеты!

Сегодняшний день — это не просто повод восхищаться красотой снежного барса. Это глобальный призыв к человечеству к ответственности и совести. Это обращение ко всем странам и народам мира объединить усилия ради защиты этого уникального животного и его хрупкой экосистемы.

В День снежного барса Кыргызстан возглавляет глобальную акцию в честь хранителя наших гор — снежного барса. Их выживание связано с нашими экосистемами, нашим наследием и нашим будущим.

23 октября мы символично посвящаем 23 минуты в честь снежного барса — прогулке, упражнениям или движению на свежем воздухе. Охрана природы — это наш спорт, а защита снежного барса — наша общая победа!» — резюмировал он.

Источник: 24.kg