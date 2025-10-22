           
Аскар Акаев в Казахстане: наука, искусственный интеллект и размышления о будущем человечества

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В КазНУ Аскар Акаев прочитал лекцию о развитии человечества в эпоху ИИ

Выдающийся кыргызский учёный, первый президент Кыргызстана, Аскар Акаев продолжает активно развивать научное сотрудничество между странами Центральной Азии и другими научными центрами мира.

С 16 по 21 октября академик Акаев посетил, по приглашению Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ), Казахстан, где он выступил с рядом научных докладов и лекций, посвящённых разработке математических моделей искусственного интеллекта (ИИ) и грядущей эпохе технологической сингулярности, обусловленной стремительным, взрывным, развитием ИИ.

Одним из ключевых событий визита стало участие Аскара Акаева в обсуждении российско-казахской программы научно-технического сотрудничества в сфере суперкомпьютерных технологий. Совместно с вице-президентом Российской академии наук, ректором Санкт-Петербургского политехнического университета, академиком Андреем Рудским, он рассмотрел возможности углубления взаимодействия между Политехом и КазНУ.

На примере их взаимодействия академики Акаев и Рудской приняли участие в обсуждени российско-казахской программы научно-технического сотрудничества в области суперкомпьютерных технологий.

Вся эта научно-практическая конференции и другие научные мероприятия, доклады, лекции и обсуждения проходили на фоне масштабных реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, напрямую связаны с недавним запуском Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым весьма амбициозной программы ускоренной цифровизации экономики и государственного управления с широким использованием технологий ИИ.

В своём ежегодном послании «Казахстан в эпоху ИИ: актуальные задачи и их решение через цифровизацию» президент Токаев поставил стратегическую цель - превратить Казахстан в полностью цифровое государство за три года.

Для реализации этой амбициозной программы создано новое Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также запланировано, для подготовки высококвалифицированных специалистов, открытие специализированного Университета ИИ с особым статусом.

Одним из ключевых партнёров в этом процессе выступает именно КазНУ, располагающий мощным суперкомпьютерным центром обработки больших данных, необходимых до обучения ИИ, коллективом высококвалифицированных специалистов. КазНУ уже сегодня осуществляет соответствующую работу.

