Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МВД хочет ужесточить наказание за сексуальные домогательства

МВД Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс, в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об основах профилактики правонарушений».

Отмечается, что документ разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере обеспечения личной неприкосновенности, защиты чести, достоинства и психологического благополучия граждан, а также предупреждения и пресечения случаев домогательства сексуального характера в общественных местах.

Проект направлен на восполнение пробелов в действующем законодательстве КР, установление более четких правовых норм и санкций на укрепление гарантий защиты прав человека в соответствии с Конституцией.

«В последние годы в Кыргызской Республике регистрируются жалобы и обращения граждан, связанные с сексуальными домогательствами, совершаемыми как в общественных местах, так и в межличностных отношениях. При этом действующие нормы законодательства не в полной мере охватывают такие деяния и не всегда обеспечивают возможность привлечения виновных лиц к ответственности, соразмерной совершенному деянию.

В настоящее время в законодательстве отсутствует отдельное и четкое определение термина «домогательство» как противоправного деяния, а также нормы, устанавливающие ответственность за первичное и повторное его совершение.

Имеющиеся правовые механизмы не обеспечивают должного профилактического воздействия на правонарушителей, в связи с чем многие потерпевшие не обращаются за защитой своих прав в правоохранительные органы, опасаясь безрезультатности, либо правонарушители получают несоразмерно мягкие меры наказания, что не препятствует их повторным неправомерным действиям.

Установление правовой ответственности за домогательства сексуального характера, разграничение за правонарушения и уголовной ответственности в зависимости от тяжести и повторности деяния, а также закрепление правового механизма, направленного на предупреждение подобных правонарушений, позволит обеспечить законность и неотвратимость привлечения к ответственности правонарушителей, тем самым гарантируя гражданам реализацию их конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность», — говорится в справке-обосновании.

Предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей 126-1, предусматривающей ответственность в виде штрафа либо ареста за первичное совершение домогательства. В Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 158-1, устанавливающей уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за повторное совершение домогательства в течение одного года лицом, ранее привлеченным к ответственности за аналогичное деяние.

«Необходимо отметить, что новые статьи, вносимые в Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс КР, не распространяется на действия, совершенные в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые квалифицируются по статье 158 УК КР.

Принятие настоящего законопроекта является своевременным и необходимым шагом, направленным на защиту достоинства личности, формирование безопасной, благоприятной и культурной социальной обстановки, укрепление правопорядка в республике, создание эффективного правового механизма защиты граждан от сексуальных домогательств, повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, внушение общественности идеи о недопустимости указанных правонарушений, а также повышение эффективности профилактических мер, направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека», — отметили в МВД.

Источник: 24.kg