Кабмин передал реализацию проекта «40 районов — 40 инициатив» новому ведомству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Теперь именно министерство выступает организатором отбора инновационных идей и стартапов, разработанных в регионах.

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся проекта «40 районов — 40 инициатив». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как поясняется в документе, корректировки внесены во исполнение указа президента от 12 мая 2025 года №145 «О повышении эффективности государственного управления в сфере науки, образования, инноваций и интеллектуальной собственности».

В результате внесенных изменений функции по организации и реализации проекта переданы от Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) Министерству науки, высшего образования и инноваций. Теперь именно министерство выступает организатором отбора инновационных идей и стартапов, разработанных в регионах.

Также соответствующие изменения внесены в текст положения о порядке отбора инициатив и стартапов, а также в состав комиссии, курирующей проект. В нее включены заместители министров образования, сельского хозяйства, цифрового развития и других ведомств.

Источник: 24.kg