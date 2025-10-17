Камчыбек Ташиев выступил с докладом на заседании руководителей органов безопасности СНГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках визита глава ГКНБ провел ряд двусторонних встреч с руководителями спецслужб государств СНГ.

16-17 октября в Самарканде (Узбекистан) проходят очередные заседания Совета руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. Нашу страну на ней представляет Камчыбек Ташиев, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Камчыбек Ташиев выступил с докладом, в котором осветил актуальные угрозы безопасности на пространстве СНГ и совместные меры по их нейтрализации. Также в рамках визита глава ГКНБ провел ряд двусторонних встреч с руководителями спецслужб государств СНГ. В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам пограничного взаимодействия и принятию совместных мер, направленных на предотвращение приграничных инцидентов.

Отмечается, что по итогам заседаний приняты согласованные решения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между органами безопасности стран СНГ и повышение эффективности совместной деятельности в сфере обеспечения региональной и международной безопасности.

Источник: kaktus.media