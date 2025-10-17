Асеин Исаев принял участие в министерской конференции Движения неприсоединения в Уганде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На полях форума состоялись встречи с главами делегаций ряда африканских и азиатских стран

Делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеином Исаевым приняла участие в министерской конференции Движения неприсоединения, которая состоялась с 15 по 16 октября 2025 года в г. Кампала (Уганда).

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, мероприятие прошло на тему «Углубление сотрудничества ради всеобщего мирового процветания» и стало важной площадкой для обсуждения текущей геополитической ситуации, а также укрепления доверия и взаимодействия между странами-участницами Движения неприсоединения в сфере внешней политики, устойчивого развития и международной безопасности.

Членами Движения неприсоединения являются 120 государств мира, что подчеркивает значимость конференции для международного сообщества.

На полях форума состоялись встречи с главами делегаций ряда африканских и азиатских стран, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Источник: Кабар