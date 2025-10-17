Садыр Жапаров подписал закон об усилении ответственности за семейное насилие

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон был принят Жогорку Кенешем 11 сентября 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного насилия”)».

Цель закона

Документ направлен на повышение эффективности выполнения международных обязательств Кыргызстана по борьбе с насилием в отношении женщин в соответствии с:

Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 Генассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года);

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (резолюция 34/180 от 18 декабря 1979 года);

пунктом 25.2 Целей 8 Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2022–2024 годы, утверждённого постановлением Кабинета Министров № 513 от 16 сентября 2022 года.

Основные положения

Законом предусмотрены изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия», направленные на усиление ответственности и профилактику подобных деяний. В частности:

увеличен срок административного ареста за семейное насилие — с 7 до 14 суток;

введены запреты и (или) ограничения с электронным наблюдением, назначаемые судом на срок до трёх месяцев;

статья 70 «Семейное насилие» дополнена новым понятием — «преследование»;

за уклонение от прохождения коррекционной программы или установленных судом ограничений с электронным наблюдением вводится взыскание в виде ареста на срок от 7 до 14 суток;

закреплены полномочия органов внутренних дел по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.

Источник: Кабар