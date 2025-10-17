Глава МИД КР Жээнбек Кулубаев отправился в Венгрию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Будапеште состоится заседание кыргызско-венгерского стратегического совета

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сегодня, 17 октября, совершит визит в Венгрию по приглашению министра внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По информации МИД КР, в ходе визита состоится пятое заседание кыргызско-венгерского стратегического совета, на котором главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.

Источник: vesti.kg



