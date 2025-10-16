Кто уже подал документы для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша? (обновляется)

В Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов КР начали подавать документы для участия в досрочных выборах в Жогорку Кенеш.

Заявления о намерении участвовать в досрочных выборах депутатов ЖК КР по многомандатным избирательным округам поступили от следующих лиц.

Избирательный округ №1

Набиева Асель Бурхановна. Сотрудник ЖК КР. Родилась 08.10.1983 года.

Айдарова Айгуль Абдисаламовна. Депутат ЖК КР. Родилась 15.03.1989 года.

Жороев Исманали Эгембердиевич. Директор ОсОО "Илек Строй Групп". Родился 08.12.1977 года.

Каландаров Зарипбек Кабылбаевич. Полковник милиции в отставке. Родился 15.08.1972 года.

Дыйканов Максатбек Дыйканович. Общественный деятель. Родился 21.12.1961 года.

Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич. Депутат ЖК КР. Родился 16.05.1991 года.

Талиева Камила Абдыразаковна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.12.1967 года.

Салимбеков Кенжебек Салимбекович. Директор "Ислам групп". Родился 07.11.1989 года.

Токторов Бактыяр Абдинабиевич. Безработный. Родился 25.03.1970 года.

Темирбаева Миргул Омурзаковна. Депутат ЖК КР. Родилась 13.12.1979 года.

Дуулатова Сайрагул Садыковна. Замредактора журнала "Байчечекей". Родилась 20.08.1976 года.

Жусупов Аширбай Бапович. Родился 04.06.1963 года.

Ахмедов Канатбек Абдурашидович. Родился 31.03.1983 года.

Исаев Кубатбек Жусупалиевич. Депутат местного кенеша. Родился 11.02.1988 года.

Каразаков Жунусбек Абдирашитович. Директор ОсОО "Борбордук Азия Турлары". Родился 11.02.1988 года.

Пусурманов Закирбек Ташматович. Исполнительный директор ОсОО "Дуваташ". Родился 08.04.1969 года.

Исаев Абдикасыт Абдулакимович. Безработный. Родился 08.01.1982 года.

Ураимов Алихан Ураимович. Безработный. Родился 16.01.1976 года.

Избирательный округ №2

Абсатаров Азамат Асаттулаевич. Помощник депутата ЖК КР. Родился 16.11.1988 года.

Калпаев Бактыяр Алиевич. Депутат ЖК КР. Родился 09.07.1993 года.

Атажанов Ырысбек Ысламович. Депутат ЖК КР. Родился 27.11.1974 года.

Аманова Бурун Кушбековна. Учредитель ОсОО "Небесные горы". Родилась 18.12.1969 года.

Садыков Абдисатар Сайталыевич. Директор ОсОО "Амин". Родился 19.02.1977 года.

Султанбекова Чолпон Аалыевна. Депутат ЖК КР. Родилась 19.08.1969 года.

Ахматова Сюита Камалдиновна. Частный предприниматель. Родилась 04.12.1984 года.

Избирательный округ №3

Жамалдинов Зиядин Исламович. Родился 12.06.1966 года.

Зулпуев Саидбек Мейраждинович. Депутат ЖК КР. Родился 11.06.1968 года.

Жоошбаев Курманбек. Генеральный директор ОАО "Моушн Групп". Родился 25.04.1996 года.

Маткалыков Асилбек Жоробаевич. Безработный. Родился 20.11.1972 года.

Абдрахманов Азамат Абдилазизович. Депутат айылного кенеша. Родился 26.01.1980 года.

Дуванаева Гулнара Качыбековна. Частный предприниматель. Родилась 13.10.1963 года.

Тургунбаев Чынгыз Шакирбекович. Директор ОсОО HVLA. Родился 18.04.1983 года.

Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович. Безработный. Родился 01.02.1985 года.

Курванбаев Суйунбек Бурканидинович. Родился 08.07.1980 года.

Мусаев Бактияр Назарович. Родился 09.08.1988 года.

Матраимов Бакытбек Турдалиевич. Безработный. Родился 13.09.1975 года.

Мавлянова Махабат Эргешовна. Учредитель "Севен вандерс Кей Джи". Родилась 06.03.1975 года.

Рысбаев Равшанбек Рысбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.06.1976 года.

Бердибеков Бекмурза Абдулазизович. Председатель Уч-Коргонского айылного кенеша. Родился 10.04.1994 года.

Избирательный округ №4

Мамадумаров Ахмеджан. Пенсионер. Родился 17.10.1957 года.

Алимжанова Нилуфар Якубжановна. Депутат ЖК КР. Родилась 16.06.1991 года.

Эсенбаев Манарбек Байтокович. Специалист Ноокатского отдела Агентства по регистрации транспортных средств и водительских удостоверений. Родился 06.07.1984 года.

Мадмарова Эльнара Абдувалиевна. Судья в отставке. Родилась 18.05.1971 года.

Абдивалиев Артыкбай Турабидинович. Родился 21.05.1969 года.

Илязбаев Нурбек Илязбаевич. Заместитель филиала "Тураталы барзары" при ГУ "Дирекция по управлению объектами". Родился 30.09.1992 года.

Нарматова Надира Азимовна. Депутат ЖК КР. Родилась 20.12.1958 года.

Амиралиев Шабданбек Камалидинович. Частный предприниматель. Родился 03.01.1987 года.

Абдибаит уулу Айдарбек. Частный предприниматель. Родился 21.02.1993 года.

Рустамбек уулу Советбек. Депутат ЖК КР. Родился 09.09.1976 года.

Избирательный округ №5

Нурматов Кубанычбек Советович. Безработный. Родился 27.11.1966 года.

Маматалиева Багдадгул Меликозиевна. Учитель. Родилась 08.09.1984 года.

Каратаев Мадаминжан Мусаевич. Профессор кафедры КГМА им. И. К. Ахунбаева. Родился 12.08.1962 года.

Нурбаев Жалолидин Паязидинович. Депутат ЖК КР. Родился 16.07.1970 года.

Исираилов Азамат Алмазбекович. Депутат ЖК КР. Родился 20.05.1988 года.

Мурзажигит кызы Зарема. Мэрия города Ош. Родилась 09.06.1991 года.

Исаева Гулназ Назарбаевна. Депутат Ошского городского кенеша, Родилась 20.06.1976 года.

Абдуллаев Азизбек. Безработный. Родился 07.10.1989 года.

Избирательный округ №6

Арынбекова Максатай Арынбековна. Частный предприниматель. Родилась 03.11.1979 года.

Алимбеков Нурбек Каарыевич. Депутат ЖК КР. Родился 13.03.1975 года.

Сатывалдыева Гулнура Ганыбаевна. Частный предприниматель. Родился 01.08.1990 года.

Избирательный округ №7

Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович. Депутат ЖК КР. Родился 09.09.1995 года.

Ормонова Авазкан Чынбердиева. Директор ОФ "ДИА".

Жеенбекова Чолпон Абдылдаевна. Частный предприниматель. Родилась 29.09.1998 года.

Козуев Алишер Абибиллаевич. Депутат ЖК КР. Родился 10.09.1984 года.

Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна. Директор медклиники. Родилась 19.02.1970 года.

Бакир уулу Турсунбай. Председатель политсовета ПП "Эркин Кыргызстан". Родился 17.03.1958 года.

Машрапова Гулай. Пенсионер. Родился 09.10.1956 года.

Избирательный округ №8

Сабыржан уулу Самарбек. Федерация джиу-джитсу. Родился 14.04.1994 года.

Семетей кызы Айзирек. Родилась 25.08.1994 года.

Торобекова Нуржамал. Соцработник. Родилась 28.01.1979 года.

Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна. Гендиректор ОсОО "Датка корпорэйшн". Родилась 02.03.1960 года.

Баатыркулов Зайнал Ахматович. Безработный. Родился 21.10.1985 года.

Бердиев Аккулу Тагаевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.03.1966 года.

Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич. Безработный. Родился 18.01.1986 года.

Эрматов Арстанбек Тогузбаевич. Адвокатура КР. Родился 15.11.1969 года.

Матисаков Бешболуш Жоронбаевич. Председатель ОО" Алай ынтымагы". Родился 25.08.1970 года.

Калмаматова Элиза Бакалбаевна. Руководитель гимназии им. Калмаматова. Родилась 03.10.1983 года.

Акаев Жанар Кубанычович. Депутат ЖК КР. Родился 13.12.1986 года.

Жумаева Динара Нуркамиловна Ведущий специалист Министерства науки, высшего образования и инноваций КР. Родиося 21.02.1972 года.

Избирательный округ №9

Жумаев Байыш Эркебаевич. Родился 19.04.1986 года.

Камбардинова Рахат Махмутжановна. Директор лицея №62. Родилась 03.03.1977 года.

Даут Ахунов Сардарбек Исмаилжанович. Социальный педагог средней школы №1 имени Салижана Шарипова г. Узгена. Родился 16.08.1991 года.

Абитов Женишбек Эсеналиевич. Ветеран МВД КР, пенсионер. Родился 28.06.1970 года.

Толтоев Эрнис Мукашевич. Безработный. Родился 15.12.1986 года.

Кантороев Кубанычбек Абылтаевич. Пенсионер. Родился 07.11.1957 года.

Талипов Чынгыз Базарбаевич. Безработный. Родиося 23.03.1982 года.

Токтомуратова Гульпери Абдылдаевна. Директор детсада "Гулзор". Родилась 08.11.1979 года.

Избирательный округ №10

Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович. Безработный. Родился 19.03.1971 года.

Шалтакова Гүлбү. Безработная. Родилась 22.02.1968 года.

Кадырбек кызы Нуркыз. Работает в Республиканском обществе кыргызского языка. Родилась 05.04.1979 года.

Ормонов Улугбек Зулпукарович. Депутат ЖК КР. Родился 03.12.1963 года. Заирбек уулу Нурболот. Родился 16.09.1994 года.

Мамытов Нурсултан. Частный предприниматель. Родился 18.12.1993 года.

Дыйканбаев Болотбек Жусупович. Родился 11.01.1979 года.

Кыдыршаев Дамирбек Эрмекбаевич. Директор ОсОО "Айдо кен". Родился 17.08.1978 года.

Баатырова Гулнара Маришовна. Безработная. Родилась 29.10.1963 года.

Бакиров Артур Жылдызбекович. МУК, и. о. доцента факультета инновационного дистанционного обучения учебно-производственного комплекса. Родился 19.05.1987 года.

Избирательный округ №11

Салиев Курсант Акматович. Частный предприниматель. Родился 29.10.1991 года.

Кылычбаев Алтынбек Таирович. Депутат ЖК КР. Родился 11.07.1977 года.

Темирбаев Максат Нурланбекович. Директор ОсОО "Мах Компани". Родился 14.08.1994 года.

Калбердиева Мавлюда Калматовна. Частный предприниматель. Родилась 25.06.1966 года.

Камчибекова Нуржамал Матисаковна. Ветеран органов национальной безопасности, ведущий специалист Манасского городского управления статистики. Родилась 08.11.1963 года.

Избирательный округ №12

Каримова Гулсара Оморбековна. Депутат айылного кенеша. Родилась 05.10.1983 года.

Масабиров Талайбек Айтмаматович. Депутат ЖК КР. Родился 26.07.1966 года.

Карабекова Кызжибек Советовна. Сотрудник аппарата ЖК. Родилась 25.10.1972 года.

Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич. Безработный. Родился 29.03.1973 года.

Чолпонбай уулу Бекмырза. Специалист Генпрокуратуры КР. Родился 17.07.2000 года.

Эрматов Нурдин Манапович. Директор Центра реабилитации. Родился 23.12.1968 года.

Тиллебаев Темирбек Кыргызбаевич. Безработный. Родился 15.05.1966 года.

Омошев Эрмекбай Алянович. Аким Манасского района. Родился 17.03.1973 года.

Аким кызы Күмүшай, гражданский активист. Родилась 26.07.1991 года.

Энназаров Санжарбек Арзыкулович. Директор "Дори Строй". Родился 09.06.1975 года.

Избирательный округ №13

Кенжебаев Курманбек. Безработный. Родился 01.01.1989 года.

Джураева Чинара Муратовна. Стоматолог. Родилась 24.04.1983 года.

Алтынбеков Айбек. Депутат ЖК КР. Родился 12.01.1978 года.

Карабекова Айгуль Асановна. Индивидуальный предприниматель. Родилась 15.01.1978 года.

Сыдыков Бактыбек Усенович. Депутат ЖК КР. Родился 18.07.1970 года.

Мамытов Талант Турдумаматович. Депутат ЖК КР. Родился 14.03.1976 года.

Нышанов Сайдулла Канболотович. Безработный. Родился 20.01.1966 года.

Маматалиева Мунара Даниярбековна. Д. Садырбаев айыл окмоту, отдел инвестиций. Родилась 17.06.1993 года.

Нурбаева Гүлназ Абдулатиповна. Депутат Кенешского айылного кенеша VII, VIII и IX созывов. Частный нотариус. Родилась 14.06.1981 года.

Саипов Айбек Сатыбекович. Индивидуальный предприниматель. Родился 03.02.1985 года.

Избирательный округ №14

Оморова Гулшат Жолдошказиевна. Частный предприниматель. Родилась 15.01.1977 года.

Рысбаев Талантбек Казыбаевич. Работает в университете им. Арабаева. Родился 03.08.1975 года.

Утурбаева Мариякан Тологоновна. Эксперт секретариата Народного курултая. Родилась 05.06.1969 года.

Нурбай уулу Манас. Частный юрист. Родился 25.08.1995 года.

Бузурманкул уулу Жалын. Родился 09.03.1994 года.

Эсенкулов Арно Толобекович. Безработный. Родился 03.10.1985 года.

Култаева Гулшаркан Оконовна. Безработная. Родилась 24.10.1972 года.

Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич. Депутат ЖК КР. Родился 28.01.1981 года.

Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович. Родился 16.10.1988 года.

Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна. Начальник отдела Института государственных правовых исследований и экспертиз. Родилась 11.11.1965 года.

Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович. Генерал ВС КР. Родился 11.12.1974 года.

Мамытканова Тамара Акимжановна. Руководитель организации спортивно- технической защиты. Родилась 01.10.1973 года.

Суйлайманов Кундузбек Кошалиевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.03.1967 года.

Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович. Безработный. Родился 29.11.1976 года.

Избирательный округ №15

Керимбаев Мураталы Топчубаевич. Безработный. Родился 16.12.1976 года.

Эрбаев Алишер Ташбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 23.11.1973 года.

Эшбаева Миргул Алманбетовна. Родилась 28.05.1983 года.

Умаров Адыл Умарович. Родился 21.02.1992 года.

Нышанов Джайлообай Данибаевич. Депутат ЖК КР. Родился 01.09.1968 года.

Турсунбаев Азизбек Атакозуевич. Депутат ЖК КР. Родился 03.05.1966 года.

Нариманов Тургунбек Нариманович. Депутат Ала-Букинского айылного кенеша. Родился 09.01.1996 года.

Туманбаева Рада Мураталыевна. безработная. Родилась 05.05.1970 года.

Абдибаева Салтанат Нышановна. Общественный деятель. Родилась 22.04.1961 года.

Избирательный округ №16

Капалов Адылбек Эшимбекович. Генеральный директор ОсОО "Модуль Строй". Родился 06.06.1974 года.

Жакышов Русланбек Шергазиевич. Депутат ЖК КР. Родился 19.03.1974 года.

Кенжетаев Куралбек Кавланбекович. Родился 17.08.1988 года.

Кайрылбекова Медина Кайрылбековна. Индивидуальный предприниматель. Родилась 22.09.1984 года.

Расул кызы Миргүл. Депутат БГК. Родилась 01.06.1988 года.

Коңгайтиева Турдубубу Шайдылдаевна. Главный специалист Минэкономики. Родилась 23.10.1965 года.

Мураталиев Марат Молдонович. Депутат ЖК КР. Родился 23.06.1967 года.

Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна. Безработная. Родилась 02.10.1976 года.

Джумабеков Дастанбек Артисбекович. Депутат ЖК КР. Родился 02.11.1976 года.

Избирательный округ №17

Манамкулов Дастан Майрамбекович. Региональный менеджер департамента кредитования ОАО "Айыл Банк". Родился 22.05.1992 года.

Чолдоев Джалил Калыйжанович. Общественный деятель. Родился 11.07.1967 года.

Эсенаманова Чолпон Замирбековна. Директор ОсОО "Ул-ай тести". Родилась 17.08.1980 года.

Жумабаев Жылдызбек Кенешбекович. ОсОО "Бекеш Эмерек". Родился 29.06.1977 года.

Сабырбекова Ырыс Сабырбековна. Родилась 04.11.1977 года.

Чойбеков Бактыбек Каныбекович. Депутат ЖК КР. Родился 15.09.1977 года.

Узакбаев Улукбек Камчибекович. Исполнительный директор юридической компании "Смарт Лекс" . Родился 28.08.1987 года.

Бообеков Бахтияр Таласович. Руководитель аппарата Социального фонда КР. Родился 28.09.1986 года.

Нурмухамедов Эрназар Муратбекович. Помощник полномочного представителя презедента КР Иссык-Кульской области. Родился 18.01.1995 года.

Рыскулбек уулу Нурмат. Заместитель мэра г. Кара-Балта. Родиося 12.10.1990 года.

Избирательный округ №18

Аширбаев Элкинбек Токтогонович. Безработный. Родился 28.10.1964 года.

Бийбосунов Эркин Куватбекович. Депутат местного кенеша. Родился 16.12.1992 года.

Сатиева Гулжан Эркинбековна. Родилась 16.04.1981 года.

Лурова Лейла Хияновна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.10.1968 года.

Оскомбаев Азат Кубанычбекович.Начальник управления ГП КР. Родился - 27.02.1982 года.

Биймырсаева Дамира Байтерековна. Управление аграрного развития Московского района Чуйской области. Родилась 11.04.1970 года.

Бодошев Талантбек Темирханович. Директор Кара-Балтинского филиала ОАО "Айыл Банк". Родился 22.02.1987 года.

Ханджеза Карим Лемзарович. Депутат ЖК КР. Родился 22.08.1982 года.

Избирательный округ №19

Кыдыров Акай Имаралиевич. Генеральный директор ОсОО "Номад". Родился 16.11.1991 года.

Ибраимова Аселя Раимбековна. ОсОО "АС Консалтинг Групп". Родилась 27.09 1984 года.

Осмонов Мирбек Лисбекович. Родился 25.08.1986 года.

Осмоналиев Кайрат Медербекович. Директор Центра тюркского наследия. Родился 11.07.1973 года.

Раимбачаева Винера Калыбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 05.12.1968 года.

Усеинова Нургуль Эмилькановна. ИП "Усеинова". Родилась 17.12.1982 года.

Асанова Рахима Эргешалиевна. Пенсионерка. Родилась 16.04.1970 года.

Акматов Сталбек Темирбекович. ОО "Союз ювелиров и предпринимателей КР". Родился 05.04.1976 года.

Баяманов Эркинбек Мусалиевич. Советник директора ЗАО "АльфаТелеком". Родился 18.02.1976 года.

Алиев Медербек Кубанычевич. Депутат ЖК КР. Родился 29.10.1986 года.

Асылбеков Куттубек Бообекович. Пенсионер. Родился 02.12.1957 года.

Кенжеева Эльмира Жусупбековна. Завуч СДЮШОР. Родился 18.08.1974 года.

Куламбаев Ниязбек Бекжанович. Ветеран МВД КР. Родился 14.04.1956 года.

Акимжанова Рысгүл Абдыманаповна. Гендиректор ОсОО "Бай Элим Компани". Родилась 23.01.1980 года.

Найзабекова Нуржан Байтемировна. КНИА "Кабар". Родилась 15.07.1986 года.

Избирательный округ №20

Алымкулов Кольбай Бейшебаевич. Пенсионер. Родился 03.11.1959 года.

Асекова Гулмира Асанкуловна. Родилась 20.07.1965 года.

Мухидинов Оятулло Нуралиевич. Индивидуальный предприниматель. Родился 23.05.1986 года.

Болгонбаев Азамат Таалайбекович. Акын-импровизатор. Родился 29.10.1983 года.

Атамбаев Сеидбек Алмазбекович. Депутат ЖК КР. Родился 02.07.1976 года.

Мырзабаев Алдаяр Токторбаевич. Депутат местного кенеша. Родился 10.10.1961 года.

Алымбеков Максат Джумакадырович. Депутат БГК. Родился 05.06.1984 года.

Намазалиев Алтынбек Абдисаламович. Гендиректор "Юргарант плюс". Родился 17.05.1981 года.

Маратов Арсен Маратович. Частный предприниматель. Родился 20.01.2000 года.

Момункулов Эмил Базаркулович. Председатель ОО "Солто". Родился 24.06.1975 года.

Разиков Аброр Джононович. Безработный. Родился 11.02.1987 года.

Кермалиев Таалайбек Женишович. Директор ОсОО "Арио-Бишкек". Родился 17.03.1970 года.

Избирательный округ №21

Бектурова Асель Уланбековна. Директор школы. Родилась 21.09.1975 года.

Сатынбаев Динмухамбет Доктурбековияч. Безработный. Родился 13.02.1985 года.

Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.03.1970 года.

Бапаева Гулсана Жунусовна. ИП Бапаева Г. Ж. Родилась 23.01.1964 года.

Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич. Депутат Бишкекского городского кенеша. Родился 01.06.1980 года.

Айдарбеков Чингиз Азаматович. Депутат ЖК КР. Родился 27.10.1977 года.

Избирательный округ №22

Ибрагимов Болот Адылбекович. Депутат БГК. Родился 11.12.1989 года.

Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович. Директор ОсОО "Нурстрой". Родился 02.06.1958 года.

Бекешев Дастан Далабайевич. Депутат ЖК КР. Родился 22.11.1983 года.

Үркүмбаева Эрмек Абдылдабековна. Учитель школы №5. Родилась 11.10.1988 года.

Кожокулова Гуля Акматкуловна. Депутат ЖК КР. Родилась 13.04.1965 года.

Иманбек кызы Бактыгүл. Безработная. Родилась 17.04.1986 года.

Досалиев Эльмир Акуналыевич. Депутат БГК. Родился 29.05.1984 года.

Избирательный округ №23

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 23.11.1978 года.

Хасанов Канат Зерликович. Безработный. Родился 10.08.1970 года.

Жаныбаев Айбек Султанович. Председатель Ассоциации бизнеса и торговли. Родился 23.06.1980 года.

Шаршеев Искендер Шеримбекович. Директор "Эл Транс". Родился 14.03.1984 года.

Токтакунов Нурбек Акбарович. Адвокат. Родился 06.05.1970 года.

Молдалиев Сатыбек Калилович. Пенсионер. Родился 16.05.1962 года.

Бостонов Сейтек Бостонович. Безработный. Родился 25.11.1992 года.

Чекилов Ринат Эркинбекович. ОсОО "Би Карго Лайн". Родился 22.06.1989 года.

Маматалиев Марлен Абдырахманович. Депутат ЖК КР. Родился 24.03.1981 года.

Давлянов Дамирбек Тайырбекович. Общественный деятель. Родился 21.03.1986 года.

Чалов Ильяз Алмазович. Депутат БГК. Родился 06.06.1989 года.

Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич. Безработный. Родился 30.07.1982 года.

Карыпбеков Илим Майрамбекович. Индивидуальный предприниматель. Родился 18.02.1980 года.

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич. Член СД ЗАО "Кумтор голд компани". Президент НОК КР. Родился 16.08.1967 года.

Избирательный округ №24

Карыбек уулу Улукбек. Депутат БГК. Родился 13.10.1990 года.

Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Директор ОсОО "Улуу Журт". Родился 05.11.1981 года.

Ибраймакунов Данияр Омурбекович. Родился 08.08.1990 года.

Эргешов Казыбек Кочкорович. Депутат БГК. Родился 22.04.1969 года.

Акимбаева Гульнара Орозбековна. Старший прокурор ГП КР. Родилась 30.01.1971 года.

Каюмов Зулкайнар Каюмович. Директор ОсОО "Каюм Ата Строй" Родился 03.05.1980 года.

Молдалиева Шарипа Токтоматовна. Частный предприниматель. Родилась 24.09.1965 года.

Избирательный округ №25

Керимбаев Азим Белекович. Частный предприниматель. Родился 03.09.1987 года.

Шабазов Бахридин Валиевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.12.1984 года.

Тердикбаев Эрлис Джекшенович. Министерство обороны КР. Родился 27.05.1969 года.

Молдобаев Бактыбек Cадырович. Депутат местного кенеша. Родился 10.10.1974 года.

Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Депутат БГК. Родился 13.05.1980 года.

Избирательный округ №26

Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович. Завкафедрой пропедевтической хирургии КГМА. Родился 13.01.1960 года.

Абакиров Эльдар Курманбекович. Депутат ЖК КР. Родился 14.04.1981 года.

Кожомкулов Фархат Айбекович. Помощник депутата ЖК КР. Родился 13.11.1989 года.

Исаева Джамиля Кубанычбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 19.07.1977 года.

Жансейитов Тынайбек Каныбекович. Безработный. Родился 14.05.1988 года.

Аскарова Айнура Алмасбековна. Директор Национальной библиотеки КР им. А.Осмонова. Родилась 09.10.1976 года.

Избирательный округ №27

Джаилов Таалайбек Карыпович. Родился 26.05.1980 года.

Алымбаева Эльнура Сталиковна. Бишкекская коллегия адвокатов. Родилась 29.05.1985 года.

Абдыкалыкова Гулбара Кадырбековна. Безработная. Родилась 20.10.1981 года.

Асакеев Ринат Сапарбекович. Частный предприниматель. Родился 26.04.1991 года.

Муратбеков Табылды Муратбекович. Родился 10.11.1994 года.

Асанкулова Алтынай Джолучуевна. ОАО "Бакай Банк". Родилась 31.05.1983 года.

Дубанбаева Анар Сартбаевна. Безработная. Родилась 23.10.1960 года.

Кожобаева Жылдыз Баракбековна. Консультант эксперт КМТУ И. Раззакова. Родилась 14.02.1989 года.

Кадыров Кубанычбек Бекбосунович. Безработный. Родился 13.10.1970 года.

Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 21.03.1972 года.

Муктаров Нурбек Муктараович. Депутат местного кенеша. Родился 07.06.1986 года.

Деркимбаева Асель Урусовна. Главный бухгалтер АГУП КР. Родилась 16.10.1974 года.

Озбекова Женишгул Авазовна Директор ГУ "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал"". Родилась 01.05.1955 года.

Алымбеков Искендер Кенешбекович. Начальник ОсОО "Мунай Пром". Родился 01.01.1978 года.

Избирательный округ №28

Малиев Арсланбек Касымакунович. Депутат ЖК КР. Родился 08.10.1957 года.

Жунушбаева Рахат Мырзабековна. Генеральный директор ОсОО "РМ Капитал". Родилась 09.01.1979 года.

Кемелов Акыл Канатбекович. Безработный. Родился 04.12.1985 года.

Жолдошбеков Эралы Жолдошбекович. Безработный. Родился 27.03.1995 года.

Кокулов Эрулан Калчороевич. Депутат ЖК КР. Родился 07.03.1986 года.

Түлөбаев Балбак Зарлыкович. Депутат ЖК КР. Родился 21.09.1972 года.

Усенова Эльмира Валентиновна. Заместитель управделами президента КР. Родилась 22.03.1966 года.

Исмаилов Муратбек Кубанычбекович. Директор ОФ "ФСДС". Родился 17.08.1984 года.

Избирательный округ №29

Абдыжапарова Нурбубу. Родилась 13.02.1957 года.

Сапаров Жакшылык Каракойчиевич. Депутат местного кенеша. Родился 19.04.1982 года.

Куручбеков Аскарбек Бактыбекович. Исполнительный директор ОсОО "Досой Групп". Родился 13.09.1991 года.

Кулбараков Абтандил Илдузович. Коммерческий директор ОАО "Арпа". Родился 21.09.1961 года.

Жамгырчиев Эмил Эрикович. КЭУ им. М. Рыскулбекова. Родился 12.03.1982 года.

Белеков Адилет Чолпонбекович. Фермерское хозяйство "Белек Агро". Родился 08.07.1991 года.

Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович. Депутат ЖК КР. Родился 15.08.1973 года.

Избирательный округ №30

Жумаканов Мустафа Бейшебаевич. Родился 25.03.1981 года.

Таалайбек кызы Жылдыз. Депутат ЖК КР. Родилась 03.11.1990 года.

Момуналиев Талгарбек. Советник ОсОО "Манас". Родился 18.04.1955 года.

Сыдыков Мурадил Жанышбекович. Депутат Жогорку Кенеша. Родился 17.09.1979 года.

Мөндүрбаева Ырысбүбү Муканбетовна. Депутат местного кенеша. Родилась 16.04.1975 года.

Чокморов Болотбек Сексенбешович. Безработный. Родился 01.01.1980 года.

Бакасов Улан Болотбекович. Депутат ЖК КР. Родился 13.07.1984 года.

Самыйкожо Мирлан. Депутат ЖК КР. Родился 19.05.1984 года.

Самаков Кубанычбек Карганбекович. Депутат ЖК КР. Родился 07.12.1984 года.

Капаров Чынгыз Капарович. Безработный. Родился 27.08.1984 года.

К выборам допускаются граждане Кыргызстана старше 25 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком и постоянно проживающие в КР не менее последних пяти лет. Лица с судимостью, в том числе погашенной, баллотироваться не смогут.

Выдвижение кандидатов завершается 30 октября, регистрация - до 10 ноября. Для этого работает система "Электронный кандидат", позволяющая подавать документы онлайн. Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования - 29 ноября в 08:00.

Напомним, в соответствии с указом президента КР досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначены на 30 ноября 2025 года.

