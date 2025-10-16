Кто уже подал документы для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша? (обновляется)

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования - 29 ноября в 08:00.
В Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов КР начали подавать документы для участия в досрочных выборах в Жогорку Кенеш.
Заявления о намерении участвовать в досрочных выборах депутатов ЖК КР по многомандатным избирательным округам поступили от следующих лиц.
Избирательный округ №1
- Набиева Асель Бурхановна. Сотрудник ЖК КР. Родилась 08.10.1983 года.
- Айдарова Айгуль Абдисаламовна. Депутат ЖК КР. Родилась 15.03.1989 года.
- Жороев Исманали Эгембердиевич. Директор ОсОО "Илек Строй Групп". Родился 08.12.1977 года.
- Каландаров Зарипбек Кабылбаевич. Полковник милиции в отставке. Родился 15.08.1972 года.
- Дыйканов Максатбек Дыйканович. Общественный деятель. Родился 21.12.1961 года.
- Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич. Депутат ЖК КР. Родился 16.05.1991 года.
- Талиева Камила Абдыразаковна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.12.1967 года.
- Салимбеков Кенжебек Салимбекович. Директор "Ислам групп". Родился 07.11.1989 года.
- Токторов Бактыяр Абдинабиевич. Безработный. Родился 25.03.1970 года.
- Темирбаева Миргул Омурзаковна. Депутат ЖК КР. Родилась 13.12.1979 года.
- Дуулатова Сайрагул Садыковна. Замредактора журнала "Байчечекей". Родилась 20.08.1976 года.
- Жусупов Аширбай Бапович. Родился 04.06.1963 года.
- Ахмедов Канатбек Абдурашидович. Родился 31.03.1983 года.
- Исаев Кубатбек Жусупалиевич. Депутат местного кенеша. Родился 11.02.1988 года.
- Каразаков Жунусбек Абдирашитович. Директор ОсОО "Борбордук Азия Турлары". Родился 11.02.1988 года.
- Пусурманов Закирбек Ташматович. Исполнительный директор ОсОО "Дуваташ". Родился 08.04.1969 года.
- Исаев Абдикасыт Абдулакимович. Безработный. Родился 08.01.1982 года.
- Ураимов Алихан Ураимович. Безработный. Родился 16.01.1976 года.
Избирательный округ №2
- Абсатаров Азамат Асаттулаевич. Помощник депутата ЖК КР. Родился 16.11.1988 года.
- Калпаев Бактыяр Алиевич. Депутат ЖК КР. Родился 09.07.1993 года.
- Атажанов Ырысбек Ысламович. Депутат ЖК КР. Родился 27.11.1974 года.
- Аманова Бурун Кушбековна. Учредитель ОсОО "Небесные горы". Родилась 18.12.1969 года.
- Садыков Абдисатар Сайталыевич. Директор ОсОО "Амин". Родился 19.02.1977 года.
- Султанбекова Чолпон Аалыевна. Депутат ЖК КР. Родилась 19.08.1969 года.
- Ахматова Сюита Камалдиновна. Частный предприниматель. Родилась 04.12.1984 года.
Избирательный округ №3
- Жамалдинов Зиядин Исламович. Родился 12.06.1966 года.
- Зулпуев Саидбек Мейраждинович. Депутат ЖК КР. Родился 11.06.1968 года.
- Жоошбаев Курманбек. Генеральный директор ОАО "Моушн Групп". Родился 25.04.1996 года.
- Маткалыков Асилбек Жоробаевич. Безработный. Родился 20.11.1972 года.
- Абдрахманов Азамат Абдилазизович. Депутат айылного кенеша. Родился 26.01.1980 года.
- Дуванаева Гулнара Качыбековна. Частный предприниматель. Родилась 13.10.1963 года.
- Тургунбаев Чынгыз Шакирбекович. Директор ОсОО HVLA. Родился 18.04.1983 года.
- Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович. Безработный. Родился 01.02.1985 года.
- Курванбаев Суйунбек Бурканидинович. Родился 08.07.1980 года.
- Мусаев Бактияр Назарович. Родился 09.08.1988 года.
- Матраимов Бакытбек Турдалиевич. Безработный. Родился 13.09.1975 года.
- Мавлянова Махабат Эргешовна. Учредитель "Севен вандерс Кей Джи". Родилась 06.03.1975 года.
- Рысбаев Равшанбек Рысбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.06.1976 года.
- Бердибеков Бекмурза Абдулазизович. Председатель Уч-Коргонского айылного кенеша. Родился 10.04.1994 года.
Избирательный округ №4
- Мамадумаров Ахмеджан. Пенсионер. Родился 17.10.1957 года.
- Алимжанова Нилуфар Якубжановна. Депутат ЖК КР. Родилась 16.06.1991 года.
- Эсенбаев Манарбек Байтокович. Специалист Ноокатского отдела Агентства по регистрации транспортных средств и водительских удостоверений. Родился 06.07.1984 года.
- Мадмарова Эльнара Абдувалиевна. Судья в отставке. Родилась 18.05.1971 года.
- Абдивалиев Артыкбай Турабидинович. Родился 21.05.1969 года.
- Илязбаев Нурбек Илязбаевич. Заместитель филиала "Тураталы барзары" при ГУ "Дирекция по управлению объектами". Родился 30.09.1992 года.
- Нарматова Надира Азимовна. Депутат ЖК КР. Родилась 20.12.1958 года.
- Амиралиев Шабданбек Камалидинович. Частный предприниматель. Родился 03.01.1987 года.
- Абдибаит уулу Айдарбек. Частный предприниматель. Родился 21.02.1993 года.
- Рустамбек уулу Советбек. Депутат ЖК КР. Родился 09.09.1976 года.
Избирательный округ №5
- Нурматов Кубанычбек Советович. Безработный. Родился 27.11.1966 года.
- Маматалиева Багдадгул Меликозиевна. Учитель. Родилась 08.09.1984 года.
- Каратаев Мадаминжан Мусаевич. Профессор кафедры КГМА им. И. К. Ахунбаева. Родился 12.08.1962 года.
- Нурбаев Жалолидин Паязидинович. Депутат ЖК КР. Родился 16.07.1970 года.
- Исираилов Азамат Алмазбекович. Депутат ЖК КР. Родился 20.05.1988 года.
- Мурзажигит кызы Зарема. Мэрия города Ош. Родилась 09.06.1991 года.
- Исаева Гулназ Назарбаевна. Депутат Ошского городского кенеша, Родилась 20.06.1976 года.
- Абдуллаев Азизбек. Безработный. Родился 07.10.1989 года.
Избирательный округ №6
- Арынбекова Максатай Арынбековна. Частный предприниматель. Родилась 03.11.1979 года.
- Алимбеков Нурбек Каарыевич. Депутат ЖК КР. Родился 13.03.1975 года.
- Сатывалдыева Гулнура Ганыбаевна. Частный предприниматель. Родился 01.08.1990 года.
Избирательный округ №7
- Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович. Депутат ЖК КР. Родился 09.09.1995 года.
- Ормонова Авазкан Чынбердиева. Директор ОФ "ДИА".
- Жеенбекова Чолпон Абдылдаевна. Частный предприниматель. Родилась 29.09.1998 года.
- Козуев Алишер Абибиллаевич. Депутат ЖК КР. Родился 10.09.1984 года.
- Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна. Директор медклиники. Родилась 19.02.1970 года.
- Бакир уулу Турсунбай. Председатель политсовета ПП "Эркин Кыргызстан". Родился 17.03.1958 года.
- Машрапова Гулай. Пенсионер. Родился 09.10.1956 года.
Избирательный округ №8
- Сабыржан уулу Самарбек. Федерация джиу-джитсу. Родился 14.04.1994 года.
- Семетей кызы Айзирек. Родилась 25.08.1994 года.
- Торобекова Нуржамал. Соцработник. Родилась 28.01.1979 года.
- Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна. Гендиректор ОсОО "Датка корпорэйшн". Родилась 02.03.1960 года.
- Баатыркулов Зайнал Ахматович. Безработный. Родился 21.10.1985 года.
- Бердиев Аккулу Тагаевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.03.1966 года.
- Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич. Безработный. Родился 18.01.1986 года.
- Эрматов Арстанбек Тогузбаевич. Адвокатура КР. Родился 15.11.1969 года.
- Матисаков Бешболуш Жоронбаевич. Председатель ОО" Алай ынтымагы". Родился 25.08.1970 года.
- Калмаматова Элиза Бакалбаевна. Руководитель гимназии им. Калмаматова. Родилась 03.10.1983 года.
- Акаев Жанар Кубанычович. Депутат ЖК КР. Родился 13.12.1986 года.
- Жумаева Динара Нуркамиловна Ведущий специалист Министерства науки, высшего образования и инноваций КР. Родиося 21.02.1972 года.
Избирательный округ №9
- Жумаев Байыш Эркебаевич. Родился 19.04.1986 года.
- Камбардинова Рахат Махмутжановна. Директор лицея №62. Родилась 03.03.1977 года.
- Даут Ахунов Сардарбек Исмаилжанович. Социальный педагог средней школы №1 имени Салижана Шарипова г. Узгена. Родился 16.08.1991 года.
- Абитов Женишбек Эсеналиевич. Ветеран МВД КР, пенсионер. Родился 28.06.1970 года.
- Толтоев Эрнис Мукашевич. Безработный. Родился 15.12.1986 года.
- Кантороев Кубанычбек Абылтаевич. Пенсионер. Родился 07.11.1957 года.
- Талипов Чынгыз Базарбаевич. Безработный. Родиося 23.03.1982 года.
- Токтомуратова Гульпери Абдылдаевна. Директор детсада "Гулзор". Родилась 08.11.1979 года.
Избирательный округ №10
- Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович. Безработный. Родился 19.03.1971 года.
- Шалтакова Гүлбү. Безработная. Родилась 22.02.1968 года.
- Кадырбек кызы Нуркыз. Работает в Республиканском обществе кыргызского языка. Родилась 05.04.1979 года.
- Ормонов Улугбек Зулпукарович. Депутат ЖК КР. Родился 03.12.1963 года. Заирбек уулу Нурболот. Родился 16.09.1994 года.
- Мамытов Нурсултан. Частный предприниматель. Родился 18.12.1993 года.
- Дыйканбаев Болотбек Жусупович. Родился 11.01.1979 года.
- Кыдыршаев Дамирбек Эрмекбаевич. Директор ОсОО "Айдо кен". Родился 17.08.1978 года.
- Баатырова Гулнара Маришовна. Безработная. Родилась 29.10.1963 года.
- Бакиров Артур Жылдызбекович. МУК, и. о. доцента факультета инновационного дистанционного обучения учебно-производственного комплекса. Родился 19.05.1987 года.
Избирательный округ №11
- Салиев Курсант Акматович. Частный предприниматель. Родился 29.10.1991 года.
- Кылычбаев Алтынбек Таирович. Депутат ЖК КР. Родился 11.07.1977 года.
- Темирбаев Максат Нурланбекович. Директор ОсОО "Мах Компани". Родился 14.08.1994 года.
- Калбердиева Мавлюда Калматовна. Частный предприниматель. Родилась 25.06.1966 года.
- Камчибекова Нуржамал Матисаковна. Ветеран органов национальной безопасности, ведущий специалист Манасского городского управления статистики. Родилась 08.11.1963 года.
Избирательный округ №12
- Каримова Гулсара Оморбековна. Депутат айылного кенеша. Родилась 05.10.1983 года.
- Масабиров Талайбек Айтмаматович. Депутат ЖК КР. Родился 26.07.1966 года.
- Карабекова Кызжибек Советовна. Сотрудник аппарата ЖК. Родилась 25.10.1972 года.
- Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич. Безработный. Родился 29.03.1973 года.
- Чолпонбай уулу Бекмырза. Специалист Генпрокуратуры КР. Родился 17.07.2000 года.
- Эрматов Нурдин Манапович. Директор Центра реабилитации. Родился 23.12.1968 года.
- Тиллебаев Темирбек Кыргызбаевич. Безработный. Родился 15.05.1966 года.
- Омошев Эрмекбай Алянович. Аким Манасского района. Родился 17.03.1973 года.
- Аким кызы Күмүшай, гражданский активист. Родилась 26.07.1991 года.
- Энназаров Санжарбек Арзыкулович. Директор "Дори Строй". Родился 09.06.1975 года.
Избирательный округ №13
- Кенжебаев Курманбек. Безработный. Родился 01.01.1989 года.
- Джураева Чинара Муратовна. Стоматолог. Родилась 24.04.1983 года.
- Алтынбеков Айбек. Депутат ЖК КР. Родился 12.01.1978 года.
- Карабекова Айгуль Асановна. Индивидуальный предприниматель. Родилась 15.01.1978 года.
- Сыдыков Бактыбек Усенович. Депутат ЖК КР. Родился 18.07.1970 года.
- Мамытов Талант Турдумаматович. Депутат ЖК КР. Родился 14.03.1976 года.
- Нышанов Сайдулла Канболотович. Безработный. Родился 20.01.1966 года.
- Маматалиева Мунара Даниярбековна. Д. Садырбаев айыл окмоту, отдел инвестиций. Родилась 17.06.1993 года.
- Нурбаева Гүлназ Абдулатиповна. Депутат Кенешского айылного кенеша VII, VIII и IX созывов. Частный нотариус. Родилась 14.06.1981 года.
- Саипов Айбек Сатыбекович. Индивидуальный предприниматель. Родился 03.02.1985 года.
Избирательный округ №14
- Оморова Гулшат Жолдошказиевна. Частный предприниматель. Родилась 15.01.1977 года.
- Рысбаев Талантбек Казыбаевич. Работает в университете им. Арабаева. Родился 03.08.1975 года.
- Утурбаева Мариякан Тологоновна. Эксперт секретариата Народного курултая. Родилась 05.06.1969 года.
- Нурбай уулу Манас. Частный юрист. Родился 25.08.1995 года.
- Бузурманкул уулу Жалын. Родился 09.03.1994 года.
- Эсенкулов Арно Толобекович. Безработный. Родился 03.10.1985 года.
- Култаева Гулшаркан Оконовна. Безработная. Родилась 24.10.1972 года.
- Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич. Депутат ЖК КР. Родился 28.01.1981 года.
- Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович. Родился 16.10.1988 года.
- Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна. Начальник отдела Института государственных правовых исследований и экспертиз. Родилась 11.11.1965 года.
- Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович. Генерал ВС КР. Родился 11.12.1974 года.
- Мамытканова Тамара Акимжановна. Руководитель организации спортивно- технической защиты. Родилась 01.10.1973 года.
- Суйлайманов Кундузбек Кошалиевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.03.1967 года.
- Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович. Безработный. Родился 29.11.1976 года.
Избирательный округ №15
- Керимбаев Мураталы Топчубаевич. Безработный. Родился 16.12.1976 года.
- Эрбаев Алишер Ташбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 23.11.1973 года.
- Эшбаева Миргул Алманбетовна. Родилась 28.05.1983 года.
- Умаров Адыл Умарович. Родился 21.02.1992 года.
- Нышанов Джайлообай Данибаевич. Депутат ЖК КР. Родился 01.09.1968 года.
- Турсунбаев Азизбек Атакозуевич. Депутат ЖК КР. Родился 03.05.1966 года.
- Нариманов Тургунбек Нариманович. Депутат Ала-Букинского айылного кенеша. Родился 09.01.1996 года.
- Туманбаева Рада Мураталыевна. безработная. Родилась 05.05.1970 года.
- Абдибаева Салтанат Нышановна. Общественный деятель. Родилась 22.04.1961 года.
Избирательный округ №16
- Капалов Адылбек Эшимбекович. Генеральный директор ОсОО "Модуль Строй". Родился 06.06.1974 года.
- Жакышов Русланбек Шергазиевич. Депутат ЖК КР. Родился 19.03.1974 года.
- Кенжетаев Куралбек Кавланбекович. Родился 17.08.1988 года.
- Кайрылбекова Медина Кайрылбековна. Индивидуальный предприниматель. Родилась 22.09.1984 года.
- Расул кызы Миргүл. Депутат БГК. Родилась 01.06.1988 года.
- Коңгайтиева Турдубубу Шайдылдаевна. Главный специалист Минэкономики. Родилась 23.10.1965 года.
- Мураталиев Марат Молдонович. Депутат ЖК КР. Родился 23.06.1967 года.
- Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна. Безработная. Родилась 02.10.1976 года.
- Джумабеков Дастанбек Артисбекович. Депутат ЖК КР. Родился 02.11.1976 года.
Избирательный округ №17
- Манамкулов Дастан Майрамбекович. Региональный менеджер департамента кредитования ОАО "Айыл Банк". Родился 22.05.1992 года.
- Чолдоев Джалил Калыйжанович. Общественный деятель. Родился 11.07.1967 года.
- Эсенаманова Чолпон Замирбековна. Директор ОсОО "Ул-ай тести". Родилась 17.08.1980 года.
- Жумабаев Жылдызбек Кенешбекович. ОсОО "Бекеш Эмерек". Родился 29.06.1977 года.
- Сабырбекова Ырыс Сабырбековна. Родилась 04.11.1977 года.
- Чойбеков Бактыбек Каныбекович. Депутат ЖК КР. Родился 15.09.1977 года.
- Узакбаев Улукбек Камчибекович. Исполнительный директор юридической компании "Смарт Лекс" . Родился 28.08.1987 года.
- Бообеков Бахтияр Таласович. Руководитель аппарата Социального фонда КР. Родился 28.09.1986 года.
- Нурмухамедов Эрназар Муратбекович. Помощник полномочного представителя презедента КР Иссык-Кульской области. Родился 18.01.1995 года.
- Рыскулбек уулу Нурмат. Заместитель мэра г. Кара-Балта. Родиося 12.10.1990 года.
Избирательный округ №18
- Аширбаев Элкинбек Токтогонович. Безработный. Родился 28.10.1964 года.
- Бийбосунов Эркин Куватбекович. Депутат местного кенеша. Родился 16.12.1992 года.
- Сатиева Гулжан Эркинбековна. Родилась 16.04.1981 года.
- Лурова Лейла Хияновна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.10.1968 года.
- Оскомбаев Азат Кубанычбекович.Начальник управления ГП КР. Родился - 27.02.1982 года.
- Биймырсаева Дамира Байтерековна. Управление аграрного развития Московского района Чуйской области. Родилась 11.04.1970 года.
- Бодошев Талантбек Темирханович. Директор Кара-Балтинского филиала ОАО "Айыл Банк". Родился 22.02.1987 года.
- Ханджеза Карим Лемзарович. Депутат ЖК КР. Родился 22.08.1982 года.
Избирательный округ №19
- Кыдыров Акай Имаралиевич. Генеральный директор ОсОО "Номад". Родился 16.11.1991 года.
- Ибраимова Аселя Раимбековна. ОсОО "АС Консалтинг Групп". Родилась 27.09 1984 года.
- Осмонов Мирбек Лисбекович. Родился 25.08.1986 года.
- Осмоналиев Кайрат Медербекович. Директор Центра тюркского наследия. Родился 11.07.1973 года.
- Раимбачаева Винера Калыбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 05.12.1968 года.
- Усеинова Нургуль Эмилькановна. ИП "Усеинова". Родилась 17.12.1982 года.
- Асанова Рахима Эргешалиевна. Пенсионерка. Родилась 16.04.1970 года.
- Акматов Сталбек Темирбекович. ОО "Союз ювелиров и предпринимателей КР". Родился 05.04.1976 года.
- Баяманов Эркинбек Мусалиевич. Советник директора ЗАО "АльфаТелеком". Родился 18.02.1976 года.
- Алиев Медербек Кубанычевич. Депутат ЖК КР. Родился 29.10.1986 года.
- Асылбеков Куттубек Бообекович. Пенсионер. Родился 02.12.1957 года.
- Кенжеева Эльмира Жусупбековна. Завуч СДЮШОР. Родился 18.08.1974 года.
- Куламбаев Ниязбек Бекжанович. Ветеран МВД КР. Родился 14.04.1956 года.
- Акимжанова Рысгүл Абдыманаповна. Гендиректор ОсОО "Бай Элим Компани". Родилась 23.01.1980 года.
- Найзабекова Нуржан Байтемировна. КНИА "Кабар". Родилась 15.07.1986 года.
Избирательный округ №20
- Алымкулов Кольбай Бейшебаевич. Пенсионер. Родился 03.11.1959 года.
- Асекова Гулмира Асанкуловна. Родилась 20.07.1965 года.
- Мухидинов Оятулло Нуралиевич. Индивидуальный предприниматель. Родился 23.05.1986 года.
- Болгонбаев Азамат Таалайбекович. Акын-импровизатор. Родился 29.10.1983 года.
- Атамбаев Сеидбек Алмазбекович. Депутат ЖК КР. Родился 02.07.1976 года.
- Мырзабаев Алдаяр Токторбаевич. Депутат местного кенеша. Родился 10.10.1961 года.
- Алымбеков Максат Джумакадырович. Депутат БГК. Родился 05.06.1984 года.
- Намазалиев Алтынбек Абдисаламович. Гендиректор "Юргарант плюс". Родился 17.05.1981 года.
- Маратов Арсен Маратович. Частный предприниматель. Родился 20.01.2000 года.
- Момункулов Эмил Базаркулович. Председатель ОО "Солто". Родился 24.06.1975 года.
- Разиков Аброр Джононович. Безработный. Родился 11.02.1987 года.
- Кермалиев Таалайбек Женишович. Директор ОсОО "Арио-Бишкек". Родился 17.03.1970 года.
Избирательный округ №21
- Бектурова Асель Уланбековна. Директор школы. Родилась 21.09.1975 года.
- Сатынбаев Динмухамбет Доктурбековияч. Безработный. Родился 13.02.1985 года.
- Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 28.03.1970 года.
- Бапаева Гулсана Жунусовна. ИП Бапаева Г. Ж. Родилась 23.01.1964 года.
- Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич. Депутат Бишкекского городского кенеша. Родился 01.06.1980 года.
- Айдарбеков Чингиз Азаматович. Депутат ЖК КР. Родился 27.10.1977 года.
Избирательный округ №22
- Ибрагимов Болот Адылбекович. Депутат БГК. Родился 11.12.1989 года.
- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович. Директор ОсОО "Нурстрой". Родился 02.06.1958 года.
- Бекешев Дастан Далабайевич. Депутат ЖК КР. Родился 22.11.1983 года.
- Үркүмбаева Эрмек Абдылдабековна. Учитель школы №5. Родилась 11.10.1988 года.
- Кожокулова Гуля Акматкуловна. Депутат ЖК КР. Родилась 13.04.1965 года.
- Иманбек кызы Бактыгүл. Безработная. Родилась 17.04.1986 года.
- Досалиев Эльмир Акуналыевич. Депутат БГК. Родился 29.05.1984 года.
Избирательный округ №23
- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 23.11.1978 года.
- Хасанов Канат Зерликович. Безработный. Родился 10.08.1970 года.
- Жаныбаев Айбек Султанович. Председатель Ассоциации бизнеса и торговли. Родился 23.06.1980 года.
- Шаршеев Искендер Шеримбекович. Директор "Эл Транс". Родился 14.03.1984 года.
- Токтакунов Нурбек Акбарович. Адвокат. Родился 06.05.1970 года.
- Молдалиев Сатыбек Калилович. Пенсионер. Родился 16.05.1962 года.
- Бостонов Сейтек Бостонович. Безработный. Родился 25.11.1992 года.
- Чекилов Ринат Эркинбекович. ОсОО "Би Карго Лайн". Родился 22.06.1989 года.
- Маматалиев Марлен Абдырахманович. Депутат ЖК КР. Родился 24.03.1981 года.
- Давлянов Дамирбек Тайырбекович. Общественный деятель. Родился 21.03.1986 года.
- Чалов Ильяз Алмазович. Депутат БГК. Родился 06.06.1989 года.
- Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич. Безработный. Родился 30.07.1982 года.
- Карыпбеков Илим Майрамбекович. Индивидуальный предприниматель. Родился 18.02.1980 года.
- Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич. Член СД ЗАО "Кумтор голд компани". Президент НОК КР. Родился 16.08.1967 года.
Избирательный округ №24
- Карыбек уулу Улукбек. Депутат БГК. Родился 13.10.1990 года.
- Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Директор ОсОО "Улуу Журт". Родился 05.11.1981 года.
- Ибраймакунов Данияр Омурбекович. Родился 08.08.1990 года.
- Эргешов Казыбек Кочкорович. Депутат БГК. Родился 22.04.1969 года.
- Акимбаева Гульнара Орозбековна. Старший прокурор ГП КР. Родилась 30.01.1971 года.
- Каюмов Зулкайнар Каюмович. Директор ОсОО "Каюм Ата Строй" Родился 03.05.1980 года.
- Молдалиева Шарипа Токтоматовна. Частный предприниматель. Родилась 24.09.1965 года.
Избирательный округ №25
- Керимбаев Азим Белекович. Частный предприниматель. Родился 03.09.1987 года.
- Шабазов Бахридин Валиевич. Депутат ЖК КР. Родился 02.12.1984 года.
- Тердикбаев Эрлис Джекшенович. Министерство обороны КР. Родился 27.05.1969 года.
- Молдобаев Бактыбек Cадырович. Депутат местного кенеша. Родился 10.10.1974 года.
- Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Депутат БГК. Родился 13.05.1980 года.
Избирательный округ №26
- Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович. Завкафедрой пропедевтической хирургии КГМА. Родился 13.01.1960 года.
- Абакиров Эльдар Курманбекович. Депутат ЖК КР. Родился 14.04.1981 года.
- Кожомкулов Фархат Айбекович. Помощник депутата ЖК КР. Родился 13.11.1989 года.
- Исаева Джамиля Кубанычбековна. Депутат ЖК КР. Родилась 19.07.1977 года.
- Жансейитов Тынайбек Каныбекович. Безработный. Родился 14.05.1988 года.
- Аскарова Айнура Алмасбековна. Директор Национальной библиотеки КР им. А.Осмонова. Родилась 09.10.1976 года.
Избирательный округ №27
- Джаилов Таалайбек Карыпович. Родился 26.05.1980 года.
- Алымбаева Эльнура Сталиковна. Бишкекская коллегия адвокатов. Родилась 29.05.1985 года.
- Абдыкалыкова Гулбара Кадырбековна. Безработная. Родилась 20.10.1981 года.
- Асакеев Ринат Сапарбекович. Частный предприниматель. Родился 26.04.1991 года.
- Муратбеков Табылды Муратбекович. Родился 10.11.1994 года.
- Асанкулова Алтынай Джолучуевна. ОАО "Бакай Банк". Родилась 31.05.1983 года.
- Дубанбаева Анар Сартбаевна. Безработная. Родилась 23.10.1960 года.
- Кожобаева Жылдыз Баракбековна. Консультант эксперт КМТУ И. Раззакова. Родилась 14.02.1989 года.
- Кадыров Кубанычбек Бекбосунович. Безработный. Родился 13.10.1970 года.
- Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич. Депутат ЖК КР. Родился 21.03.1972 года.
- Муктаров Нурбек Муктараович. Депутат местного кенеша. Родился 07.06.1986 года.
- Деркимбаева Асель Урусовна. Главный бухгалтер АГУП КР. Родилась 16.10.1974 года.
- Озбекова Женишгул Авазовна Директор ГУ "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал"". Родилась 01.05.1955 года.
- Алымбеков Искендер Кенешбекович. Начальник ОсОО "Мунай Пром". Родился 01.01.1978 года.
Избирательный округ №28
- Малиев Арсланбек Касымакунович. Депутат ЖК КР. Родился 08.10.1957 года.
- Жунушбаева Рахат Мырзабековна. Генеральный директор ОсОО "РМ Капитал". Родилась 09.01.1979 года.
- Кемелов Акыл Канатбекович. Безработный. Родился 04.12.1985 года.
- Жолдошбеков Эралы Жолдошбекович. Безработный. Родился 27.03.1995 года.
- Кокулов Эрулан Калчороевич. Депутат ЖК КР. Родился 07.03.1986 года.
- Түлөбаев Балбак Зарлыкович. Депутат ЖК КР. Родился 21.09.1972 года.
- Усенова Эльмира Валентиновна. Заместитель управделами президента КР. Родилась 22.03.1966 года.
- Исмаилов Муратбек Кубанычбекович. Директор ОФ "ФСДС". Родился 17.08.1984 года.
Избирательный округ №29
- Абдыжапарова Нурбубу. Родилась 13.02.1957 года.
- Сапаров Жакшылык Каракойчиевич. Депутат местного кенеша. Родился 19.04.1982 года.
- Куручбеков Аскарбек Бактыбекович. Исполнительный директор ОсОО "Досой Групп". Родился 13.09.1991 года.
- Кулбараков Абтандил Илдузович. Коммерческий директор ОАО "Арпа". Родился 21.09.1961 года.
- Жамгырчиев Эмил Эрикович. КЭУ им. М. Рыскулбекова. Родился 12.03.1982 года.
- Белеков Адилет Чолпонбекович. Фермерское хозяйство "Белек Агро". Родился 08.07.1991 года.
- Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович. Депутат ЖК КР. Родился 15.08.1973 года.
Избирательный округ №30
- Жумаканов Мустафа Бейшебаевич. Родился 25.03.1981 года.
- Таалайбек кызы Жылдыз. Депутат ЖК КР. Родилась 03.11.1990 года.
- Момуналиев Талгарбек. Советник ОсОО "Манас". Родился 18.04.1955 года.
- Сыдыков Мурадил Жанышбекович. Депутат Жогорку Кенеша. Родился 17.09.1979 года.
- Мөндүрбаева Ырысбүбү Муканбетовна. Депутат местного кенеша. Родилась 16.04.1975 года.
- Чокморов Болотбек Сексенбешович. Безработный. Родился 01.01.1980 года.
- Бакасов Улан Болотбекович. Депутат ЖК КР. Родился 13.07.1984 года.
- Самыйкожо Мирлан. Депутат ЖК КР. Родился 19.05.1984 года.
- Самаков Кубанычбек Карганбекович. Депутат ЖК КР. Родился 07.12.1984 года.
- Капаров Чынгыз Капарович. Безработный. Родился 27.08.1984 года.
К выборам допускаются граждане Кыргызстана старше 25 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком и постоянно проживающие в КР не менее последних пяти лет. Лица с судимостью, в том числе погашенной, баллотироваться не смогут.
Выдвижение кандидатов завершается 30 октября, регистрация - до 10 ноября. Для этого работает система "Электронный кандидат", позволяющая подавать документы онлайн. Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования - 29 ноября в 08:00.
Напомним, в соответствии с указом президента КР досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначены на 30 ноября 2025 года.
