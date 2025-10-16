Бюджет Минсоцтруда КР на 2026 год составит 23,3 млрд сомов – Касымалиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По состоянию на 1 октября 2025 года пособие “Балага сүйүнчү” получили 103 400 родителей.

Бюджет Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР на 2026 год составит 23,3 млрд сомов. Об этом заявил председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию ведомства, 120-летию профсоюзного движения Кыргызстана и профессиональному празднику работников Социального фонда.

Помимо этого, председатель кабмина подчеркнул, что по инициативе президента размеры пособий за последние пять лет увеличены в 2–3 раза, внедрены новые социальные программы. Расширена сеть социальных работников, увеличено финансирование санаторно-курортного лечения, а также переданы 77 автомобилей для нужд ведомства. По состоянию на 1 октября 2025 года пособие “Балага сүйүнчү” получили 103 400 родителей.

Также был отмечен вклад Социального фонда: за последние пять лет число пенсионеров увеличилось на 100 тысяч человек, средний размер пенсии вырос почти вдвое. Минимальная пенсия впервые приравнена к прожиточному минимуму.

Источник: Кабар