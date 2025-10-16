Кабмин КР на два года ввел запрет на выдачу новых лицензий автошколам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступает в силу 20 октября 2025 года.

Кабмин принял постановление о введении временного моратория на лицензирование автошкол в Кыргызстане. С 20 октября 2025-го и до конца 2027 года новые лицензии на обучение и переобучение водителей выдавать не будут.

Решение направлено на повышение качества подготовки водителей. При этом автошколы, которые уже работают, смогут переоформлять лицензии, получать дубликаты или приостанавливать и возобновлять их действие.

Мораторий не распространяется на государственные учебные заведения. Госцентру по регистрации транспортных средств и водительского состава поручено реализовать меры, связанные с выполнением постановления.

Источник: economist.kg