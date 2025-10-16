На проведение досрочных выборов в ЖК потратят 700 млн сомов — ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сумма утвержденных расходов составила 700 млн сомов.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 15 октября утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Общая сумма утвержденных расходов составила 700 млн сомов. Средства распределены между Центризбиркомом, окружными и зарубежными участками.
Распределение бюджета:
- ЦИК КР — 382 млн 757 тысяч сомов. Средства направят на централизованные закупки, техническое оснащение избирательных участков, подготовку информационных материалов, обучение, выплату вознаграждений членам комиссий и другие организационные расходы.
- Окружные избирательные комиссии (ОИК) — 259 млн 243 тысячи сомов. Эти средства покроют выплаты членам комиссий и техническим операторам, а также командировочные и транспортные затраты.
- МИД КР — 58 млн сомов. Деньги пойдут на организацию голосования граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом.
По данным ЦИК, в выборах будут задействованы:
- 30 окружных избирательных комиссий (450 человек);
- 2622 участковые комиссии, включая 100 при зарубежных учреждениях и 30 дополнительных, всего 25 720 человек;
- 2500 операторов по идентификации граждан;
- 600 специалистов технической поддержки.
