Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, незаконной миграции и киберугрозам.

Президент Садыр Жапаров встретился с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности.

Во время встречи обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, незаконной миграции и киберугрозам.

Глава государства подчеркнул, что в условиях растущей напряженности в мире мирное сосуществование и партнерство со всеми странами региона остаются приоритетом внешней политики Кыргызстана. «Эффективно противостоять терроризму транснационального характера можно только совместными усилиями», — заявил он.

Садыр Жапаров также обозначил ключевые направления сотрудничества: борьба с транснациональной преступностью, оборотом наркотиков, развитие совместных программ в сфере кибербезопасности и просветительская работа среди молодежи.

В свою очередь, участники встречи выразили готовность укреплять многосторонние связи и отметили важность продолжения диалога в формате «Центральная Азия — Индия» как платформы для обмена опытом и согласованных действий в сфере безопасности.