Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы примем это с радостью. Но сейчас уровень готовности недостаточен — нужны время и серьезная подготовка

Мэр города Манаса Эрнисбек Ормоков прокомментировал идею о возможном переноса столицы Кыргызстана. В интервью агентству «Кабар» он отметил, что официального решения по этому вопросу пока нет, однако городская администрация поддержала бы такую инициативу.

«Если столицу действительно перенесут в Манас, мы примем это с радостью. Но сейчас уровень готовности недостаточен — нужны время и серьезная подготовка», — заявил Эрнисбек Ормоков.

По его словам, переименование Джалал-Абада в Манас и развитие местной инфраструктуры не связаны напрямую с идеей переноса столицы.

«Пока никакого решения не принято. На данный момент наш город не готов к тому, чтобы принять на себя функции столицы», — добавил мэр.

Напомним, 3 сентября на сессии городского кенеша Джалал-Абада мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании города в Манас. Депутаты его поддержали. Уже через неделю Жогорку Кенеш одобрил законопроект о переименовании сразу в трех чтениях, а 17 сентября закон подписал президент Садыр Жапаров. Через 10 дней, 27 сентября, Джалал-Абад официально стал Манасом.

Источник: 24.kg