Репост и лайк госслужащих в соцсетях могут считаться злоупотреблением админресурсом, - ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Госслужащие должны временно приостановить свою деятельность для участия в выборах.
Даже репост в соцсетях может считаться злоупотреблением административным ресурсом, сказал член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев 14 октября в эфире «Биринчи радио».
Поддержка определенного кандидата государственным или муниципальным служащим является нарушением правил госструктур и влечет ответственность. Госслужащие должны временно приостановить свою деятельность для участия в выборах.
Он озвучил ряд действий госслужащих, которые будут считаться злоупотреблением административным ресурсом:
- представление места для определенных кандидатов;
- если разным кандидатам предоставляются разные условия и требования для агитационной работы;
- пересылка фото или видео в чатах мессенджеров;
- лайки и репосты в соцсетях;
- встречи органов власти только с определенными кандидатами.
Источник: АКИpress