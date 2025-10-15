Репост и лайк госслужащих в соцсетях могут считаться злоупотреблением админресурсом, - ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Госслужащие должны временно приостановить свою деятельность для участия в выборах.

Даже репост в соцсетях может считаться злоупотреблением административным ресурсом, сказал член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев 14 октября в эфире «Биринчи радио».



Поддержка определенного кандидата государственным или муниципальным служащим является нарушением правил госструктур и влечет ответственность. Госслужащие должны временно приостановить свою деятельность для участия в выборах.



Он озвучил ряд действий госслужащих, которые будут считаться злоупотреблением административным ресурсом:



- представление места для определенных кандидатов;



- если разным кандидатам предоставляются разные условия и требования для агитационной работы;



- пересылка фото или видео в чатах мессенджеров;



- лайки и репосты в соцсетях;



- встречи органов власти только с определенными кандидатами.

Источник: АКИpress

