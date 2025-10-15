Садыр Жапаров подписал закон о новом городе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон был принят Жогорку Кенешем 25 сентября текущего года.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "Об отнесении айылного аймака Гульчо Алайского района Ошской области Кыргызской Республики к категории города районного значения". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
В соответствии с законом айылный аймак Гульчо отнесен к категории города районного значения и назван городом Гульчо Алайского района Ошской области Кыргызской Республики. Также утверждено описание границы города.
Источник: kaktus.media