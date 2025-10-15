Президент отменил один запрет, касающийся назначения глав айыл окмоту

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон был принят Жогорку Кенешем 25 сентября текущего года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Там напомнили, что закон был принят Жогорку Кенешем 25 сентября текущего года.

Изменения предусматривают исключение запрета на назначение на должность главы айыл окмоту лица, являющегося уроженцем соответствующего айылного аймака, говорится в сообщении.

Целью закона называют совершенствование законодательства о местном самоуправлении и повышение эффективности деятельности айыл окмоту.

Источник: kaktus.media