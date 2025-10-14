Реджеп Тайип Эрдоган изменил правила работы в Турции для тюркоязычных иностранцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление опубликовали 10 октября в официальной турецкой газете Resmi Gazete
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление, изменяющее порядок трудоустройства тюркоязычных иностранцев в стране. Теперь он будет лично определять, представители каких тюркоязычных народов смогут легально работать в Турции, пишет Memurlar.Net.
Отмечается, что постановление опубликовали 10 октября в официальной турецкой газете Resmi Gazete (аналог нашей "Эркин-Тоо").
Внесенные поправки касаются положений закона от 1981 года, регулирующего условия трудоустройства тюркоязычных иностранцев в государственных и частных учреждениях. Основное изменение - определять, какие тюркоязычные сообщества смогут пользоваться правом работать в Турции, будет сам президент. Ранее этот вопрос решался на уровне министерств и правительства, теперь - только указом Эрдогана.
Кто сможет работать в Турции
Изменения уточняют, что правом на трудоустройство в Турции будут обладать не все лица тюркского происхождения, а только те, кто:
- не может осуществлять свою профессиональную деятельность, ремесло или деятельность в стране гражданства по независящим от него причинам;
- вынужден продолжить жизнь в Турции по разным обстоятельствам;
- имеет отличную этническую и культурную идентичность от большинства населения своей страны.
Чтобы получить разрешение на работу, указанные категории граждан должны:
- иметь разрешение на проживание в Турции;
- подтвердить квалификацию и образование документами, признанными турецкими органами;
- не иметь ограничений по соображениям безопасности;
- зарегистрироваться в специальных регистрах для иностранцев;
- при необходимости быть членами профессиональных организаций;
- принадлежать к сообществу, признанному тюркским по происхождению решением президента.
