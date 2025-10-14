Смертная казнь в Кыргызстане. Поправки в Конституцию вынесены на обсуждение

Поправки в Конституцию Кыргызстана, предусматривающие введение в стране смертной казни, вынесены на общественное обсуждение. Документ подготовили в администрации президента, инициатором указан глава государства.

«В соответствии со статьей 23 Конституции права и свободы человека, в том числе право на жизнь и половую неприкосновенность детей и женщин, относятся к высшим ценностям. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

В статье 16 Кодекса о детях предусмотрено, что каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности. Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его защиту от физического и (или) психического, сексуального насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения.

Лица, виновные в таких действиях, несут установленную законодательством ответственность.

Право и обязанность государства — охранять и защищать жизни и здоровье детей и женщин. Они предусмотрены в общепризнанных принципах и нормах международного права, а также в международных договорах, вступивших в силу в соответствии с законодательством республики», — говорится в справке-обосновании.

В администрации президента напомнили, что Конвенция ООН «О правах ребенка» (КР присоединилась в 1994 году) устанавливает обязанность государств-участников по защите детей от всех форм насилия, в том числе сексуального характера, сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

В соответствии с Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин, принятой Резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993-го, странам рекомендован комплекс мер по борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе против физического и полового.

Государства должны разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные, гражданские, трудовые и административные санкции для наказания за правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам, которые подверглись актам насилия; таким женщинам должен быть обеспечен доступ к механизмам отправления правосудия и в соответствии с национальным законодательством к справедливым и эффективным средствам правовой защиты в связи с причиненным им ущербом, гласит эта декларация.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, нормами Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Разработчик поправок отмечает: в настоящее время в нашей стране наблюдается рост количества случаев особо тяжких преступлений против детей и женщин, в том числе изнасилования и убийства, сопряженных с изнасилованием, что вызывает чрезвычайную озабоченность как общества, так и государства в целом.

Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры, зарегистрировано убийств:

в 2021 году: дети до 14 лет — 1; дети с 14 до 18 лет — 1; женщины — 36 (всего 39);

в 2022-м: дети до 14 лет — 1; дети с 14 до 18 лет — 1; женщины — 41 (всего 43);

в 2023 году: дети до 14 лет — 2; дети с 14 до 18 лет — 2; женщины — 21 (всего 25);

в 2024-м: дети до 14 лет — 5; дети с 14 до 18 лет — 4; женщины — 34 (всего 43).

за восемь месяцев 2025 года: дети до 14 лет — 3; дети с 14 до 18 лет — 4; женщины — 21 (всего 28).

По статье 154 «Изнасилование» УК КР зарегистрировано:

в 2021 году: дети до 14 лет — 21; дети с 14 до 18 лет — 47; женщины — 12 (всего 80);

в 2022-м: дети до 14 лет — 34; дети с 14 до 18 лет — 29; женщины — 7 (всего 70);

в 2023 году: дети до 14 лет — 44; дети с 14 до 18 лет — 116; женщины — 15 (всего 175);

в 2024-м: дети до 14 лет — 53; дети с 14 до 18 лет — 35; женщины — 19 (всего 107);

за восемь месяцев 2025 года: дети до 14 лет — 20; дети с 14 до 18 лет — 42; женщины — 19 (всего 81).

Приведенная статистика показывает, что в настоящее время государственная защита детей и женщин от особо тяжких преступлений является актуальной проблемой. Между тем официальная статистика не отражает полную картину изнасилований детей. Насилие над детьми и женщинами из года в год имеет тенденцию увеличения, и на сегодня большинство таких преступлений в КР остается латентным.

«Особо тяжкие преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами, за последние несколько лет вынудили общество всерьез задуматься о возврате исключительной меры наказания — смертной казни. Защита жизни и здоровья детей и женщин на данном этапе невозможна без угрозы применения высшей меры наказания и справедливого возмездия. Принимая во внимание тот факт, что особо тяжкие преступления против детей и женщин имеют тенденцию к росту, калечат судьбы детей, их семей, проектом закона предлагается предусмотреть в Конституции в качестве исключительной меры наказания смертную казнь», — говорится в справке-обосновании.

Согласно проекту, в случае принятия изменений в Основной закон страны статья 25 будет изложена так: «1. Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Посягательство на жизнь и здоровье человека недопустимо. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь может быть установлена законом только за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием.

2. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других лиц от противоправных посягательств в пределах необходимой обороны».

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Источник: 24.kg