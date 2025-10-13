Садыр Жапаров принял посла Швейцарии в Кыргызстане Сироко Мессерли

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, принял посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызской Республике Сироко Мессерли по случаю вручения верительных грамот и поздравил его с началом дипломатической миссии в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства отметил, что его искренне радует положительная динамика политического диалога между Кыргызстаном и Швейцарией.

Садыр Жапаров подчеркнул необходимость совместных усилий для сохранения и дальнейшего увеличения объема товарооборота.

В свою очередь, посол Швейцарии Сироко Мессерли выразил благодарность за теплый прием и с удовлетворением отметил важные достижения Кыргызстана в обеспечении экономического развития.

Наряду с этим Сироко Мессерли акцентировал, что Швейцария заинтересована в углублении сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию и укреплению многопланового сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией.