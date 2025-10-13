Садыр Жапаров принял посла Германии в Кыргызстане Монику Ленхард

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, принял посла Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Монику Ленхард.

По данным пресс-службы президента, глава государства принял верительные грамоты от посла и поздравил ее с началом дипломатической миссии в Кыргызстане. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

«Наши страны связывают дружеские отношения. Мы высоко ценим межгосударственные связи и заинтересованы в их дальнейшем расширении во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал внимание на тесном политическом диалоге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, напомнив о плодотворных встречах в 2023 году в Бишкеке и в 2024 году в Берлине. Садыр Жапаров также передал Франку-Вальтеру Штайнмайеру слова приветствия и наилучшие пожелания.

Глава государства отметил, что в последние годы торговое сотрудничество между странами активно развивается, и выразил готовность Кыргызстана расширять взаимодействие с немецкими партнерами в сфере экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь, Посол Моника Ленхард выразила благодарность главе государства за теплый прием, отметив важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

И подчеркнула готовность приложить все усилия для развития взаимовыгодного партнерства и содействия реализации совместных проектов.