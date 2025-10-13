Адилет Джанузаков назначен гендиректором Фонда поддержки развития туризма в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новоназначенный руководитель имеет значительный опыт государственной службы в сфере обороны

Адилет Джанузаков назначен гендиректором Фонда поддержки развития туризма в КР, сообщили в Фонде.

Джанузаков назначен 13 октября 2025 года в соответствии с решением единственного акционера открытого акционерного общества «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» — Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Отмечается, что новоназначенный руководитель имеет значительный опыт государственной службы в сфере обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций, занимал ответственные должности в аппарате правительства и администрации президента Кыргызской Республики.

Джанузаков намерен продолжить работу по развитию туристической отрасли, внедрению современных подходов и укреплению имиджа Кыргызстана как привлекательного туристического направления