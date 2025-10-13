«Саммит мира» в Шарм-эль-Шейхе. Израиль и ХАМАС отказались от участия во встрече

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ожидается также прибытие Генерального секретаря ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств.

Участие в «саммите мира» в египетском Шарм-эль-Шейхе подтвердили 20 стран. Об этом сообщает канцелярия президента Египта.

По ее данным, в саммите примут участие лидеры и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Великобритании, Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и ФРГ.

При этом от участия в переговорах отказались Израиль и ХАМАС. О том, будет ли на саммите присутствовать руководство Катара, выступавшее посредником на консультациях, пока не сообщается.

Тель-Авив отказался участвовать в саммите в Египте, сообщила на брифинге официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян. Освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется сегодня рано утром, добавила она.

ХАМАС не приемлет идею назначения «верховного комиссара» или международной опеки для управления сектором Газа и представит свое видение послевоенного этапа после возобновления переговоров, заявил член политбюро движения Мухаммед Наззаль.

«Историческая память самого палестинского народа свидетельствует о том, что, когда человек сдает оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости», — сказал он.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.

Источник: 24.kg