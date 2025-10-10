Часть здания ОАО "Кыргызтелеком" продали

Часть здания ОАО "Кыргызтелеком", расположенного по адресу: пр. Чуй, 96, продана и больше не принадлежит компании. Об этом Kaktus.media сообщили собственные источники.

По предварительным данным, часть здания выкупил государственный "Айыл Банк".

Ранее компания заявляла о том, что здание будет выставлено на продажу. ОАО использовало лишь 36,6% площади здания, остальные помещения пустовали или сдавались в аренду. "Это создает значительное бремя для бюджета, так как ежегодные эксплуатационные расходы составляют около 20 млн сомов, не включая капитальный ремонт", - сообщили в ОАО. За собой компания оставляет подвал, 4-й и 5-й этажи из-за большого количества оборудования.

Оценка здания независимой компанией All Star составила 1 млрд 556 млн 906 тыс. 868 сомов, что и определяло сумму сделки. Цена за квадратный метр варьируется в зависимости от назначения и этажа помещения. Но итоговая сумма сделки вышла меньше заявленной.

Особенность продажи в том, что по закону здание должно принадлежать государственному учреждению, которое может соблюсти вопрос стратегической безопасности.

В ОАО сообщали, что полученные от реализации средства позволят не только пополнить госбюджет через налоги, но и направить ресурсы на стратегические проекты компании. 14% суммы сделки сразу поступят в казну в виде налогов, а по итогам 2025 года планируется выплата 25% дивидендов акционерам и 10% налога с прибыли в государственный бюджет.

Работники компании переедут в здание БГТС на ул. Ахунбаева по мере завершения ремонта.

Источник: Kaktus.media