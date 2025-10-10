Три госпредприятия Минобороны объединят в одно — «Кыргызкоргоосервис»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление подписано председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым
Кабмин принял постановление о реорганизации госпредприятий, действующих при Министерстве обороны, для оптимизации их деятельности и повышения эффективности управления.
Согласно документу, госпредприятия «Кыргыз курал» и «Военное строительство» присоединят к «Управлению военной торговли», которое после объединения будет переименовано в «Кыргызкоргоосервис».
Новое предприятие станет правопреемником всех трех организаций и будет осуществлять их функции в сфере материально-технического обеспечения и хозяйственной деятельности ведомства.
Министерству обороны поручено совместно с Госагентством по управлению госимуществом провести перерегистрацию предприятия, утвердить акты передачи имущества и привести свои решения в соответствие с новым постановлением.
Одновременно признаны утратившими силу ряд прежних решений правительства, регулирующих деятельность упраздняемых предприятий, в том числе постановления 2009, 2013, 2016, 2017 и 2022 годов.
Постановление подписано председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Источник: economist.kg