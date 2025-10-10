Три госпредприятия Минобороны объединят в одно — «Кыргызкоргоосервис»

Кабмин принял постановление о реорганизации госпредприятий, действующих при Министерстве обороны, для оптимизации их деятельности и повышения эффективности управления.

Согласно документу, госпредприятия «Кыргыз курал» и «Военное строительство» присоединят к «Управлению военной торговли», которое после объединения будет переименовано в «Кыргызкоргоосервис».

Новое предприятие станет правопреемником всех трех организаций и будет осуществлять их функции в сфере материально-технического обеспечения и хозяйственной деятельности ведомства.

Министерству обороны поручено совместно с Госагентством по управлению госимуществом провести перерегистрацию предприятия, утвердить акты передачи имущества и привести свои решения в соответствие с новым постановлением.

Одновременно признаны утратившими силу ряд прежних решений правительства, регулирующих деятельность упраздняемых предприятий, в том числе постановления 2009, 2013, 2016, 2017 и 2022 годов.

Постановление подписано председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Источник: economist.kg