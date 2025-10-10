           
Садыр Жапаров прибыл во Дворец Нации для участия в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 10 октября прибыл во Дворец Нации для участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

После церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры стран СНГ направились в зал для заседания в узком составе.
 

           