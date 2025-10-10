Садыр Жапаров принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед этим лидеры совершили короткую прогулку по территории резиденции.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 9 октября в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан принял участие в неформальном ужине лидеров Содружества Независимых Государств, который состоялся в Правительственной резиденции в Душанбе.

Далее в честь высоких гостей был устроен прием от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона.