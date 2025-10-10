Садыр Жапаров выступил на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан выступил на Втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана страны Центральной Азии и Россия неизменно остаются ключевыми партнерами. Этот формат является практическим инструментом для углубления всестороннего партнерства.

Говоря о текущей международной обстановке, Садыр Жапаров отметил, что сегодняшняя встреча является важной для комплексного обсуждения региональных вопросов. В этом контексте он озвучил несколько предложений.

«С момента проведения Первого саммита, ситуация с безопасностью в регионе Центральной Азии кардинально изменилась в положительную сторону», - сказал Президент.

Глава государства констатировал, что для стран Центральной Азии Россия является ключевым торгово-экономическим партнером и занимает одну из ведущих позиций по объему товарооборота и привлеченным инвестициям.

«Во всех наших странах наблюдается динамика роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение объемов внутренних рынков. Мы видим большие возможности в реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов», - сказал Садыр Жапаров.

Он также обозначил, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики позволит обеспечить повышение скорости перемещения товаров и доступности транспортной инфраструктуры для развития экономик стран.

«Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Считаю необходимым усиление совместной работы по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение транспортной связанности России с Китаем, Ираном и другими странами», - отметил Глава государства.

В этой связи важно продолжить работу по снятию ограничений и барьеров, существующих между странами и препятствующих развитию торговли, грузоперевозок, а главное свободному передвижению трудящихся-граждан.

В контексте сотрудничества в сфере энергетики, Садыр Жапаров сказал, что энергетический сектор Кыргызстана переживает масштабные преобразования, направленные на наращивание генерации, цифровизации и устранение дефицита электроэнергии. Страна активно продолжает поэтапную реализацию проектов по строительству малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии.

«Мы заинтересованы в получении передовых технологий и дальнейшем взаимовыгодном инвестиционном сотрудничестве в гидроэнергетическом комплексе», - подчеркнул Президент.

Еще одним важным направлением является трансграничный туризм, который набирает популярность и притягивает туристов со всего мира. Глава государства отметил, что в Кыргызстане этот сектор развивается стремительно и становится важным фактором экономического роста.

В настоящее время формируется горнолыжный кластер, создаются новые и модернизируются действующие туристические объекты, строятся и обновляются аэропорты и дороги, в том числе крупнейший в Центральной Азии современный всесезонный горнолыжный курорт «Ала-Тоо Резорт», отвечающий современным мировым стандартам.

Говоря об охране окружающей среде, Садыр Жапаров привел пример успешного двустороннего и многостороннего сотрудничества с Россией по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств на территории Кыргызстана.

Президент отметил, что прочным фундаментом также служит сотрудничество стран в культурно-гуманитарной сфере.

В завершение своей речи Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан нацелен на развитие дружественных взаимоотношений со своими союзниками и стратегическими партнерами, и привержен продолжению активного политического диалога в данном формате.