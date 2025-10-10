Садыр Жапаров провел переговоры с Эмомали Рахмоном в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызско-таджикские отношения основаны на вековых узах дружбы и добрососедства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, в рамках рабочего визита в Таджикистан провел встречу с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Перед началом встречи в Правительственной резиденции состоялась церемония рукопожатия и совместное фотографирование, после чего главы государств направились в зал для переговоров.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в различных сферах.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон тепло поприветствовал президента Садыра Жапарова, подчеркнув позитивную динамику двустороннего сотрудничества.

Эмомали Рахмон также с удовлетворением отметил, что страны тесно взаимодействуют в рамках региональных и международных организаций, а также поддерживают инициативы друг друга на международной арене.

В свою очередь, Садыр Жапаров выразил признательность за приглашение посетить Таджикистан с визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и втором Саммите «Центральная Азия - Россия» и традиционно высокое гостеприимство на таджикской земле.

Он также отметил, что кыргызско-таджикские отношения основаны на вековых узах дружбы и добрососедства.

В завершение встречи стороны договорились прилагать совместные усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.