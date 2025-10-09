«Каждый посчитал себя экспертом». Садыр Жапаров отреагировал на сомнения в соцсетях о задержании подозреваемого в двойном убийстве

Президент Садыр Жапаров 9 октября в социальных сетях прокомментировал двойное убийство в Ак-Ордо.



В ночь на 3 октября в жилмассиве Ак-Ордо-3 произошло двойное убийство. После того, как МВД опубликовало кадры с подозреваемым, некоторые граждане высказали сомнение, что задержали виновного.



Комментарий публикуется без изменений:



«Народ, словно поток воды: стоит лишь задать направление, и он последует за течением. Вчера я вновь убедился в этом.



Стоило лишь опубликовать кадр с видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве двух родственников, как в социальных сетях тут же появились всевозможные комментарии: что на видео парень выглядит старше задержанного, что это два разных человека, что простого, ни в чём не повинного юношу заставляют признаться в преступлении и тому подобное. Каждый посчитал себя экспертом.



Это преступление произошло в ночь на 3 октября. Уже в течение полчаса на место происшествия прибыл министр вместе с оперативной группой.



Благодаря системе «Безопасный город» преступник был оперативно установлен. Однако личность молодого человека сразу определить не удалось, поэтому было принято решение обратиться к населению с просьбой: «Кто узнает этого человека — сообщите, предусмотрено вознаграждение».



Так или иначе, преступник всё равно был бы найден, ведь Бишкек сегодня оснащен камерами видеонаблюдения.



Сейчас ведется работа по установке камер даже в новых жилмассивах и недавно присоединенных к городу сёлах. Пусть преступники не думают, что, совершив преступление в Бишкеке, они смогут избежать наказания.



В рамках проекта «Безопасная страна» видеокамеры устанавливаются от Баткена до Таласа и Нарына, в городах, на рынках, в торговых точках, вдоль дорог. Постепенно появится возможность наблюдать за ситуацией по всей стране в онлайн-режиме.



Недавно убийцу Айсулуу, которую жестоко лишили жизни, также удалось задержать благодаря камерам системы «Безопасная страна».



В Бишкеке уже были случаи, когда при помощи «Безопасного города» преступников задерживали за 15–20 минут.



Не буду вдаваться в подробности. Главное, что я хочу сказать, следующее:



Да, доверие к милиции по-прежнему остается невысоким. Это связано с тем, что в прошлом действительно имели место случаи, когда, стремясь отчитаться о раскрытии дела, задерживали невиновных, вынуждали признаться и объявляли преступление раскрытым. Сейчас такого больше нет.



Милиция работает добросовестно и эффективно. Просто в обществе ещё сохраняется недоверие с прошлых лет. Мы создали для сотрудников все необходимые условия. Технических средств достаточно. Кроме того, за их деятельностью ведется онлайн-наблюдение из Главного штаба.



Некоторые граждане высказывают мнение, что Министерство внутренних дел могло бы чаще информировать общественность, чтобы избежать ненужных обсуждений. Однако МВД не может регулярно делиться подробностями в ходе следствия — это противоречит интересам расследования. Информация предоставляется только после завершения всех необходимых процедур.



Поэтому в таких резонансных случаях всем нам следует проявлять выдержку и не становиться «экспертами». Кроме того, каждому из нас важно соблюдать медиаграмотность».

