Кыргызско-таджикская водохозяйственная комиссия приступила к работе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таджикскую делегацию возглавил директор Агентства мелиорации и ирригации Зафарбек Давлатзода.

В городе Душанбе (Таджикистан) состоялось первое заседание кыргызско-таджикской водохозяйственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По данным ведомства, совместная комиссия создана для укрепления сотрудничества между странами в области устойчивого использования водными ресурсами, обеспечения доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам, а также координации усилий по предотвращению и урегулированию возможных водохозяйственных вопросов.

«В ходе заседания обсуждалось положение кыргызско-таджикской водохозяйственной комиссии, а также вопросы привлечения инвестиций для модернизации и восстановления гидротехнических сооружений, критически важных для приграничных регионов», — сообщили в ведомстве.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев. Таджикскую делегацию возглавил директор Агентства мелиорации и ирригации Зафарбек Давлатзода.

Источник: 24.kg