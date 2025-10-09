Арсен Кыдыралиев назначен замначальника Бишкекглавархитектуры

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он будет курировать направление цифровизации, отдела правового обеспечения, «Единое окно» и другие.

Арсен Кыдыралиев назначен новым заместителем начальника Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Департамента градостроительства и архитектуры Министерства строительства.

Предыдущий заместитель начальника Назгуль Койбагарова освобождена от должности по собственному желанию.