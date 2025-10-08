Глава Минтруда и посол США обсудили сотрудничество в борьбе с торговлей людьми

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание было уделено вопросам репатриации кыргызских женщин и детей

Министр труда, соцобеспечения и миграции Канат Сагынбаев обсудил с послом США в КР Лесли Вигери сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми.

По информации Минтруда, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия торговле людьми и усиления совместных усилий по защите уязвимых групп населения. Особое внимание было уделено вопросам реинтеграции и репатриации кыргызских женщин и детей, возвращённых из зон вооружённых конфликтов в Сирии.

Канат Сагынбаев подчеркнул значимость партнерства с международными организациями и правительством США в деле защиты прав человека, а также оказания социальной и психологической помощи женщинам и детям, пострадавшим от влияния экстремистских группировок.

Посол Лесли Вигери в свою очередь выразил готовность американской стороны продолжать поддержку Кыргызстана в реализации программ по борьбе с торговлей людьми и социальной реабилитации возвращенцев.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и развивать совместные инициативы, направленные на защиту прав человека и содействие социальной устойчивости.

Источник: vesti.kg



