Досрочные выборы депутатов ЖК обойдутся примерно в 800 миллионов сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва сосотоятся 30 ноября.

Для досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша необходимо порядка 800 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

По его словам, увеличение расходов связано с повышением заработной платы членов избирательных комиссий. Ранее они получали по 2 тысячи сомов, теперь будут получать по 3 тысячи.

Далее парламент должен утвердить изменения в республиканский бюджет, поскольку эти средства изначально не были предусмотрены в законе о бюджете на 2025 год.

Напомним, 25 сентября Жогорку Кенеш седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.

