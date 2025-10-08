Пять лет октябрьским событиям. Интервью с президентом Садыром Жапаровым

В этом году исполнилось пять лет со дня октябрьских событий 2020 года. В преддверии этой важной даты мы обратились к главе государства с рядом вопросов. Президент Садыр Жапаров поделился мыслями о том, как он взял под руководство страну в сложный период, какие произошли изменения и каким он видит сегодняшний Кыргызстан.

– В гостинице «Достук» 6 октября депутаты избрали вас премьер-министром. Наверное, было нелегко сразу приступить к работе?

- Если рассказывать обо всех событиях тех дней подробно, это займет много времени. Об этом я потом напишу в мемуарах, как продолжение моей книги «10 лет в политике».

В ней будут описаны события с 2015 года до наших дней, в том числе три с половиной года моей жизни в тюрьме.

Там вы найдете много интересных и удивительных моментов. Книга станет «бестселлером». А пока я кратко отвечу на ваши вопросы.

Конечно, начать работу было чрезвычайно трудно. В стране царил хаос. Политические силы разделились на десятки группировок, каждая тянула одеяло на себя, разделяя народ. К тому же усилилось давление извне.

Шли разные политические игры, меня трижды подряд утверждали в должности премьер-министра.

Последний раз, если не ошибаюсь, 14 октября. С тех пор я начал полноценно работать как премьер-министр.

Но президентскую власть я тогда еще не получил.

– Кыргызстан, переживший две революции, мог снова оказаться в огне – с беспорядками, мародерством, пожарами. Почему в октябре 2020 года этого не произошло, хотя народ стоял на улицах больше десяти дней? Как вам удалось удержать ситуацию под контролем?

- Я вышел из тюрьмы утром 6 октября, а вечером уже стал премьер-министром. Хотя не спал трое суток, сразу обратился к народу по телевидению, призвав не мародерствовать, не громить город, не захватывать власть.

По стране уже начались захваты администраций. Кто-то занял акимиаты, кто-то губернаторские здания.

К счастью, после моего обращения те, кто захватил здания, покинули их, и прежние руководители вернулись на свои места.

Главное тогда было — восстановить стабильность.

Если бы мы не смогли этого сделать, хаос продолжался бы еще долго.

Мы создали добровольческие отряды, чтобы не допустить мародерства. Благодаря этому десять дней в городе не разбилось ни одно стекло, не было грабежей, сохранился порядок.

За это нужно быть благодарными молодежи и всему народу, они услышали и поддержали.

– Когда вы вышли из тюрьмы, состоялись ли переговоры с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым? О чем вы говорили?

- Сооронбай Шарипович появился 8 октября.

6 октября утром группа молодых людей направилась в сторону Байтика.

Я спросил: «Что происходит?»

Оказалось, Жээнбеков находился в одном из домов в том районе, и они собирались схватить его и привезти на площадь, чтобы наказать.

У них было оружие, вероятно, еще с 2010 года.

Кроме того, у них был список из примерно 300 человек, тогдашних и бывших высокопоставленных чиновников. Они собирались привести их всех на площадь.

Я призывал: «Не делайте этого, ни в коем случае». Еле-еле убедил.

Некоторые начали кричать: «Ты только пришел к власти, а уже защищаешь коррупционеров!»

Я сказал: «Всех будем судить по закону».

Они спросили: «Вернешь украденное?» — «Да, верну», — ответил я.

Так и появилось выражение «кустуризация».

«Будет люстрация?» — «Будет».

«Посадишь?» — «Посажу».

К слову, я на все соглашался, но только просил одно — не проливать кровь.

Сказал: если прольется хоть капля крови, я откажусь от лидерства.

Потому как мировое сообщество начало считать бы нас дикарями. Соседние страны закрыли бы свои границы. Мы долго не смогли бы прийти в себя, и, как мне казалось, со мной бы никто больше не стал считаться.

Если хоть немного прольется кровь, то мечта некоторых — «никто с нами не будет считаться, никто не будет с нами иметь дело, никто к нам не приедет» — в этот момент воплотилась бы в реальность. Потом они бы хвастались: «Видите, я же говорил».

Представьте, выйдя из тюрьмы, пришел к власти, а затем полилась бы кровь бывших чиновников — мировые СМИ выдали бы это так, будто кровь проливаю я. Народ, возмущенный и уставший от действий вороватых чиновников за последние 30 лет, сам может поднять руку на них, но никто не поверит, что это делает сам народ.

Так, 8 или 9 октября мы впервые встретились с Сооронбаем Шариповичем в резиденции.

Переговоры были очень тяжелыми.

Только после 5–6 дней сложных разговоров он согласился уйти в отставку.

– Как вы формировали свою команду?

- Я никого не делил ни на акаевцев, ни на бакиевцев, ни на атамбаевцев.

Тогда у нас был «кадровый голод».

Давал возможность всем, кто хотел работать.

Все требовали назначать молодежь — я назначил, но понял, что без опыта нельзя.

Первые полтора года прошли в шуме выборов, референдума, спорах.

Еще год ушел на исправление Конституции, смену системы управления и приведение законов в соответствие.

Так мы потеряли почти полтора года, проверяя всех, кто считал себя «сильным кадром».

Теперь у нас сформировалась стабильная, проверенная команда.

Ошибки, конечно, есть, но постепенно исправляемся, «дорога выравнивается по мере движения».

– Пять лет назад вы не просто взяли власть — вы несли ответственность за сохранение страны. Что вы подумали в первый день? С чего начали?

- Первое, как уже сказал, восстановление стабильности. Мы это сделали.

Второе - создание новой системы управления. И мы справились.

Парламентская форма правления, введенная с 2007 года, чуть не разрушила государство.

Все ветви власти погрязли в коррупции. После 2010 года парламентское управление только усилило коррупцию в парламенте и по всей стране.

Государство утонуло в этой «каше».

Я видел это лично, когда пришел в парламент с партией «Ата-Журт»: государственные должности тогда просто покупались, как на базаре.

Если бы в 2020 году власть не сменилась, неизвестно, существовал бы сегодня Кыргызстан как независимое государство.

Дефицит бюджета превышал 30 миллиардов сомов. Из 350 млн долларов, взятых во время пандемии, половину направили на покрытие дефицита, половину - на социальные выплаты.

Государство, которое берет кредиты на зарплаты и пенсии - это разваливающееся государство.

Третьим шагом было поднятие экономики. Слава Богу, сейчас экономика растет.

Если раньше мы просили гранты, то теперь не просим ни у кого. За последние 5 лет мы не просили ни одного гранта.

Конечно, кредиты берем, но только под коммерческие проекты, которые себя окупят. Они не лягут бременем на бюджет. Старые кредиты ушли как вода в песок, теперь пришло время их платить, и мы платим.

До 2035 года полностью рассчитаемся со старыми долгами. Новые кредиты будут закрываться за счет самих проектов. Поэтому не стоит верить тем, кто пугает ростом внешнего долга.

– Вы часто говорите, что «меня народ привел к власти». Как вы думаете, чего народ тогда ждал от вас?

- Народ видел во мне последнюю надежду. Люди думали: «Попробуем поверить ему еще раз».

Если бы я не оправдал доверия, Кыргызстан постепенно исчез бы. Когда доверие к власти окончательно исчезает, народ начинает жить только личными интересами.

Тогда бы на выборах побеждал не тот, кто достоин, а тот, кто больше заплатит. Патриотизм бы и вовсе исчез.

Президент, пришедший к власти, раздавая деньги, будет ли он думать о судьбе страны?

Разумеется, он стал бы грабить: не только сам, но вместе со своими приближенными, и таким образом разрушил бы государство.

– Вы организовали встречу с бывшими президентами в Дубае. Какова была ее цель, и достигли ли вы ее?

- Да, достигли.

Главная цель — усадить всех за один стол и сказать: «Прошлое прошло. Хватит ссориться».

Раньше Акаев с Бакиевым, Атамбаев с Жээнбековым и их сторонники постоянно конфликтовали, портили имидж страны даже за рубежом.

Все они — бывшие руководители государства, известные миру люди. Когда они ссорятся, международное сообщество делает вывод, что в Кыргызстане нет стабильности — и инвесторы не идут.

Многие крупные инвесторы признавались: «Кыргызстан — страна революций, без единства, инвестировать туда опасно, ведь деньги любят тишину».

Поэтому я собрал всех, сказал, что пора мириться и после этого они действительно прекратили конфликты.

Их сторонники тоже успокоились. Миру мы показали, что в Кыргызстане наступил мир и стабильность.

Мировые СМИ написали, что бывшие президенты Кыргызстана впервые сели за один стол и договорились. После этого инвесторы начали приходить.

Сегодня объем прямых инвестиций достигает миллиарда долларов. Начался экономический рост.

– Что нужно сделать, чтобы народные волнения больше не повторялись?

- Главное, не повторять ошибки прошлого. Любые выборы должны проходить честно.

Если соблюдать справедливость и не воровать из казны, народных бунтов не будет.

Я лично возьму выборы под контроль. Будем внимательно рассматривать все жалобы, чтобы обеспечить справедливость.

– Октябрьские события вызвали споры из-за фальсификаций на выборах. Впереди новые парламентские выборы. Как, на ваш взгляд, нужно поступить, чтобы оправдать доверие народа?

- Мы, со стороны власти, создали все условия для проведения честных выборов. Все автоматизировано.

Впервые организуем дистанционное голосование, чтобы все могли участвовать.

Раньше, если ты из Чаткала, но находишься в Бишкеке, ты не мог проголосовать.

Теперь можешь голосовать откуда угодно: бюллетень пойдет в твой район, к твоему кандидату. То же самое и для граждан за рубежом. Человеческий фактор исключен.

Ни один кандидат не сможет сказать, что выборы были нечестными. Эпоха фальсификаций осталась позади.

Теперь очередь за народом — он сам должен измениться. Нельзя продавать свой голос.

Если народ массово продает свои голоса, власть тут ни при чем. Поэтому именно народ должен взять контроль в свои руки.

Молодежь должна проявить патриотизм — разоблачать тех, кто покупает, и кто продает голоса.

Именно на это, считаю, сегодня нужно обратить особое внимание.

Источник: Кабар