Садыр Жапаров намерен написать мемуары, где изложит много интересных фактов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Книга станет бестселлером.

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» рассказал, что намерен написать мемуары, где изложит много интересных моментов.

Он считает, что книга станет бестселлером.

Президент отметил, что мемуары будут продолжением его книги «10 лет в политике». «В ней будут описаны события с 2015 года до наших дней, в том числе три с половиной года моей жизни в тюрьме. Там вы найдете много интересных и удивительных моментов. Книга станет бестселлером», - поделился глава государства.

Источник: Кабар