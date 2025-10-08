Садыр Жапаров намерен написать мемуары, где изложит много интересных фактов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Книга станет бестселлером.
Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» рассказал, что намерен написать мемуары, где изложит много интересных моментов.
Он считает, что книга станет бестселлером.
Президент отметил, что мемуары будут продолжением его книги «10 лет в политике». «В ней будут описаны события с 2015 года до наших дней, в том числе три с половиной года моей жизни в тюрьме. Там вы найдете много интересных и удивительных моментов. Книга станет бестселлером», - поделился глава государства.
Источник: Кабар