Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам очередного саммита ОТГ подписан ряд многосторонних документов
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, в г. Габала (Азербайджанская Республика) принял участие в 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
По итогам мероприятия лидерами стран-участниц ОТГ подписаны следующие документы:
- Габалинская декларация Организации тюркских государств;
- Решение об инициировании формата «ОТГ+ (OTS Plus)»;
- Решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ.