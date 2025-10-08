По итогам очередного саммита ОТГ подписан ряд многосторонних документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам очередного саммита ОТГ подписан ряд многосторонних документов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, в г. Габала (Азербайджанская Республика) принял участие в 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

По итогам мероприятия лидерами стран-участниц ОТГ подписаны следующие документы:

- Габалинская декларация Организации тюркских государств;

- Решение об инициировании формата «ОТГ+ (OTS Plus)»;

- Решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ.