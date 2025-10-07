Назначен новый заместитель директора Госцентра по регистрации ТС и ВС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он получил высшее образование в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова

Женишев Тилек Женишевич назначен заместителем директора Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента КР.

Отмечается, что он получил высшее образование в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова по направлению «Информационные системы и технологии», а также окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте КР.

Свою трудовую деятельность начал стажёром в Управлении делами президента, затем работал ведущим специалистом, после чего поднялся до должности референта отдела информатизации и телекоммуникаций. На этих позициях занимался вопросами цифровизации и внедрения современных технологий.

За добросовестный труд и профессионализм награждён почётными грамотами Управления делами президента и Министерства цифрового развития КР.

Источник: Кабар